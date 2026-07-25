Recado gentil para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 26/07/2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem previsões suaves para relaxar e renovar as energias. Confira.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Para este domingo, 26 de julho de 2026, o céu traz uma energia serena, de repouso e reconexão interna. Sob a influência do Sol em Leão equilibrando o coração, o universo convida a desacelerar as preocupações, praticar a autocompaixão e saborear a simplicidade do dia a dia.

Confira o recado gentil dos astros para a segunda metade do zodíaco ter um domingo leve e restaurador:

Virgem: Descanso para a mente



“Nem tudo precisa ser resolvido hoje; permita-se apenas ser.”

O recado: Solte a lista de pendências por algumas horas. O mundo não vai desmoronar se você reservar este domingo exclusivamente para descansar o corpo e desacelerar os pensamentos. O seu valor não está apenas na sua produtividade.

Libra: Paz interior e leveza



“A harmonia mais bonita é aquela que você cultiva dentro de si.”

O recado: Hoje é um excelente dia para ficar perto de pessoas reais e lugares que acalmam a sua alma. Não tente agradar a todos; escolha o que faz o seu próprio coração se sentir em paz e em casa.

Escorpião: Suavidade no sentir



“Permitir-se ser vulnerável também é uma forma de coragem.”

O recado: Baixe um pouco as guardas neste domingo. Abrir o coração para quem realmente ama você trará um alívio profundo e restaurará suas forças para a semana que se aproxima. O afeto cura.

Sagitário: Presença e quietude



“Às vezes, a maior aventura é encontrar a paz no momento presente.”

O recado: Sua mente expansiva adora planejar o futuro, mas este domingo pede presença. Respire fundo, curta o silêncio ou uma boa caminhada ao ar livre. Aprecie as pequenas coisas que já estão ao seu redor.

Capricórnio: Pausa merecida



“Acolha as suas conquistas e descanse nos seus próprios passos.”

O recado: Você se dedica tanto ao longo dos dias que esquece de comemorar onde já chegou. Use este domingo para relaxar sem culpa. Você merece desfrutar dos frutos da sua dedicação com quem ama.

Aquário: Calma e inspiração



“Sua originalidade floresce melhor quando a mente está em repouso.”

O recado: Não se cobre para ter grandes ideias hoje. Permita-se ter um domingo sem horários fixos, praticando um hobby simples ou estando em boa companhia. A inspiração voltará naturalmente na hora certa.

Peixes: Carinho e renovação



“Proteja o seu campo de luz e nutra apenas o que lhe faz bem.”

O recado: O céu de hoje oferece um colo caloroso para a sua sensibilidade. Dedique o dia a hábitos acolhedores: um bom livro, uma música calma ou um banho relaxante. Reconnecte-se com sua paz interior.