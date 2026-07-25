Recado gentil para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 26/07/2026
Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem previsões suaves para relaxar e renovar as energias. Confira.
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Para este domingo, 26 de julho de 2026, o céu traz uma energia serena, de repouso e reconexão interna. Sob a influência do Sol em Leão equilibrando o coração, o universo convida a desacelerar as preocupações, praticar a autocompaixão e saborear a simplicidade do dia a dia.
Confira o recado gentil dos astros para a segunda metade do zodíaco ter um domingo leve e restaurador:
Virgem: Descanso para a mente
“Nem tudo precisa ser resolvido hoje; permita-se apenas ser.”
O recado: Solte a lista de pendências por algumas horas. O mundo não vai desmoronar se você reservar este domingo exclusivamente para descansar o corpo e desacelerar os pensamentos. O seu valor não está apenas na sua produtividade.
Libra: Paz interior e leveza
“A harmonia mais bonita é aquela que você cultiva dentro de si.”
O recado: Hoje é um excelente dia para ficar perto de pessoas reais e lugares que acalmam a sua alma. Não tente agradar a todos; escolha o que faz o seu próprio coração se sentir em paz e em casa.
Escorpião: Suavidade no sentir
“Permitir-se ser vulnerável também é uma forma de coragem.”
O recado: Baixe um pouco as guardas neste domingo. Abrir o coração para quem realmente ama você trará um alívio profundo e restaurará suas forças para a semana que se aproxima. O afeto cura.
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Sagitário: Presença e quietude
“Às vezes, a maior aventura é encontrar a paz no momento presente.”
O recado: Sua mente expansiva adora planejar o futuro, mas este domingo pede presença. Respire fundo, curta o silêncio ou uma boa caminhada ao ar livre. Aprecie as pequenas coisas que já estão ao seu redor.
Capricórnio: Pausa merecida
“Acolha as suas conquistas e descanse nos seus próprios passos.”
O recado: Você se dedica tanto ao longo dos dias que esquece de comemorar onde já chegou. Use este domingo para relaxar sem culpa. Você merece desfrutar dos frutos da sua dedicação com quem ama.
Aquário: Calma e inspiração
“Sua originalidade floresce melhor quando a mente está em repouso.”
O recado: Não se cobre para ter grandes ideias hoje. Permita-se ter um domingo sem horários fixos, praticando um hobby simples ou estando em boa companhia. A inspiração voltará naturalmente na hora certa.
Peixes: Carinho e renovação
“Proteja o seu campo de luz e nutra apenas o que lhe faz bem.”
O recado: O céu de hoje oferece um colo caloroso para a sua sensibilidade. Dedique o dia a hábitos acolhedores: um bom livro, uma música calma ou um banho relaxante. Reconnecte-se com sua paz interior.