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Sol em Leão traz uma oportunidade perdida para 3 signos novamente depois de 26/07

A energia leonina favorece reencontros com sonhos e chances do passado que podem ganhar um novo desfecho nos próximos dias.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 24/07/2026 às 22:43
Roda de signos
Roda de signos - Imagem gerada por Inteligência Artificial

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O Sol em Leão continua espalhando sua energia de coragem, autoconfiança e protagonismo pelo zodíaco. A partir de 26 de julho, esse trânsito astrológico pode reservar uma surpresa especial para três signos: a chance de recuperar uma oportunidade que parecia perdida.

Seja no amor, na vida profissional ou em projetos pessoais, o momento é favorável para revisitar caminhos deixados para trás. A energia leonina convida a assumir riscos calculados, acreditar no próprio potencial e aproveitar aquilo que o universo está colocando novamente à disposição.

Confira os signos que podem ganhar uma segunda chance nos próximos dias:

Leão

Nada mais justo do que os leoninos serem um dos signos mais favorecidos pela temporada do Sol em Leão. Uma oportunidade que parecia encerrada pode voltar à tona de maneira inesperada. Pode ser um convite profissional, uma parceria ou até mesmo um projeto pessoal que não deu certo no passado.

O momento pede confiança para fazer escolhas diferentes e aproveitar a experiência adquirida ao longo do caminho.

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Escorpião

Os escorpianos podem viver um verdadeiro recomeço. Algo que foi interrompido por circunstâncias externas poderá ser retomado com mais maturidade e clareza. O Sol em Leão favorece o reconhecimento profissional e a valorização dos talentos desse signo.

A dica dos astros é deixar o orgulho de lado e considerar que algumas portas merecem ser abertas mais de uma vez.

Aquário

Aquarianos terão a oportunidade de enxergar antigas situações sob uma nova perspectiva. Uma conversa importante, um reencontro ou uma proposta inesperada pode representar a retomada de um sonho que havia sido deixado de lado.

O período favorece decisões ousadas e mostra que nem todas as oportunidades perdidas precisam permanecer no passado. Algumas delas apenas estavam esperando o momento certo para retornar.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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