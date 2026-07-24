Recado doce para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 25/07/2026
Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes podem viver um momento de leveza, sorte e boas notícias neste sábado
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O dia 25 de julho chega com uma energia mais leve e acolhedora para alguns signos do zodíaco. Em meio à correria do cotidiano, os astros convidam a desacelerar, valorizar as pequenas conquistas e abrir espaço para aquilo que aquece o coração.
Confira o recado especial para o seu signo:
Virgem
Nem tudo precisa estar perfeitamente planejado para dar certo. Permita-se celebrar as pequenas vitórias e reconhecer o quanto você já conquistou. O dia pede menos cobrança e mais carinho consigo mesmo.
Libra
Uma boa surpresa pode surgir através de alguém próximo. Aproveite para fortalecer laços afetivos e dizer aquilo que costuma guardar. Seu charme natural estará em evidência.
Escorpião
Você tem se transformado mais do que imagina. O universo envia um lembrete importante: não tenha medo de deixar para trás aquilo que já não combina com a pessoa que você está se tornando.
Sagitário
A felicidade pode estar escondida em um convite inesperado ou em um momento simples ao lado de quem você gosta. Abra espaço para viver o presente sem pensar tanto no próximo destino.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Capricórnio
Você merece descansar sem culpa. O dia favorece momentos de autocuidado e reflexão sobre tudo o que já construiu. Seu esforço está sendo reconhecido, mesmo quando os resultados ainda não aparecem claramente.
Aquário
Uma ideia que parecia distante pode começar a ganhar forma. Confie na sua criatividade e permita-se sonhar um pouco mais alto. Grandes mudanças costumam começar com pequenos passos.
Peixes
Seu coração merece leveza. O dia é favorável para cultivar gratidão, se aproximar das pessoas que fazem bem e lembrar que você não precisa carregar tudo sozinho. Aceitar ajuda também é um gesto de força.
Mensagem do dia
Para esses signos, o céu de 25 de julho traz um recado simples, mas poderoso: seja gentil consigo mesmo. Nem todas as grandes transformações acontecem de uma só vez. Às vezes, elas começam em um sorriso, em uma conversa sincera ou na coragem de acreditar que dias melhores já estão a caminho.