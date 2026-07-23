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Sol em Leão traz surpresa agradável para 5 signos entre 24/07 e 08/08

Temporada leonina ativa sorte no amor, finanças e carreira. Veja se o seu signo está entre os presenteados pelos astros nesta fase.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/07/2026 às 23:04
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Com a entrada oficial do Sol em Leão, o céu ganha uma dose extra de brilho, vitalidade, autoconfiança e generosidade. Entre os dias 24 de julho e 8 de agosto, a energia solar potencializa o magnetismo pessoal e a sorte em diversas áreas da vida.

Embora todo o zodíaco sinta esse impulso criativo, 5 signos em especial receberão surpresas altamente agradáveis durante este período. Seja um reconhecimento financeiro, uma virada no amor ou a resolução rápida de uma questão pendente, o universo trará excelentes notícias.

Descubra quem são os contemplados pela temporada leonina:

1. Leão: Protagonismo e portas abertas

Como o Sol é o seu regente e está brilhando exatamente no seu signo, sua energia e charme estarão imbatíveis.

A surpresa: Uma oportunidade inesperada de destaque profissional ou um convite que valorizará muito os seus talentos. O momento é de colheita e expansão!

2. Áries: Vento a favor no amor e na criatividade

O Sol em Leão ativa uma área extremamente favorável para o signo de Áries, conectando-se diretamente com o prazer de viver e a paixão.

A surpresa: Uma reviravolta apaixonante na vida amorosa ou o desbloqueio súbito de um projeto pessoal que estava estagnado.

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3. Sagitário: Viagens, expansão e novos horizontes

Assim como Leão e Áries, Sagitário pertence ao elemento Fogo e recebe essa luz solar de braços abertos.

A surpresa: Uma notícia muito aguardada sobre estudos, viagens, vistos ou propostas de trabalho fora da sua zona de conforto. Boas conexões trarão ganhos rápidos.

4. Gêmeos: Comunicação afiada e ganhos inesperados

Para os geminianos, o Sol em Leão movimenta intensamente a vida social, as negociações e as trocas de ideias.

A surpresa: Um acordo vantajoso, o fechamento de um contrato importante ou uma conversa esclarecedora que trará um alívio financeiro e emocional.

5. Libra: Alianças poderosas e sonhos realizados

Os librianos sentirão a força do Sol atuando na sua área de amizades, redes de contatos e planos de futuro.

A surpresa: Um amigo ou parceiro comercial trará uma proposta valiosa ou uma ajuda fundamental para tirar um grande projeto do papel.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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