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Configuração rara do céu favorece 2 signos com boas notícias

Na astrologia, alguns movimentos costumam representar ciclos de transformação. Para 2 signos, este período pode trazer boas notícias e novos caminhos.

Por Myllena Wu Publicado em 23/07/2026 às 13:54
Imagem de um céu astrológico com uma lua crescente
Imagem de um céu astrológico com uma lua crescente - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Alguns movimentos do céu costumam despertar a curiosidade de quem acompanha a astrologia.

Quando diferentes planetas formam configurações consideradas incomuns, muitos astrólogos interpretam esse período como um momento propício para mudanças, encerramento de ciclos e abertura de novas oportunidades.

Embora a astrologia não tenha comprovação científica e suas interpretações façam parte de um sistema de crenças, essas leituras seguem populares entre quem busca compreender tendências para diferentes áreas da vida.

Nesta fase, Escorpião e Aquário aparecem entre os signos que podem sentir com mais intensidade os reflexos desse cenário simbólico.

Boa notícia pode chegar para 2 signos nos próximos dias

1. Escorpião

Depois de um período de ajustes e transformações, Escorpião tende a entrar em uma fase mais favorável. Questões que pareciam estagnadas podem finalmente começar a avançar, especialmente quando dependem de respostas externas ou decisões importantes.

Segundo as interpretações astrológicas, uma notícia aguardada há algum tempo ou uma oportunidade inesperada pode marcar o início de um novo ciclo.

O momento também favorece mudanças ligadas à vida profissional, projetos pessoais e objetivos que exigiram paciência para amadurecer.

A recomendação é observar os acontecimentos sem receio de abandonar situações que já perderam espaço na rotina. Em muitos casos, a renovação acontece justamente quando há disposição para seguir em frente.

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2. Aquário

Para Aquário, a tendência é de movimento e expansão. A configuração do céu favorece novos projetos, mudanças de direção e contatos capazes de abrir portas importantes para o futuro.

Boas surpresas podem surgir de maneira inesperada, principalmente por meio de conversas, convites ou oportunidades ligadas ao trabalho e ao desenvolvimento pessoal.

A fase também incentiva decisões mais ousadas, desde que sejam tomadas com planejamento.

Os astrólogos destacam que manter a mente aberta será um diferencial. Novos caminhos podem aparecer onde antes havia apenas dúvidas, permitindo que ideias antigas finalmente encontrem espaço para se concretizar.

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