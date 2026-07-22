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Seu signo vai sorrir ? Veja o que o destino reservou para 5 signos entre 23/07 e 01/08

Com o Sol em Leão, veja quais signos ganham destaque no amor e nas finanças e quem precisará ajustar os planos na virada do mês. Confira!

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/07/2026 às 19:35
Roda de signos
Roda de signos - Imagem gerada com auxílio de IA

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Com a chegada da temporada de Leão marcando o final de julho e a transição direta para agosto, o céu ganha uma energia de pura coragem, brilho pessoal e clareza.

Mas nem todo mundo vai sentir essa vibração do mesmo jeito: enquanto alguns vão colher frutos incríveis no amor e no bolso, outros precisarão recalibrar a rota.

Confira o que os astros reservam para 5 signos em destaque no período de 23 de julho a 1º de agosto:

1. Leão: O momento de brilhar é agora

Com o Sol iluminando diretamente o seu signo, a energia não poderia ser mais favorável. Projetos engavetados ganham força e a sua autoconfiança atrai olhares tanto na vida profissional quanto no amor.

O veredito: Sorriso de orelha a orelha!

Oportunidade: Excelente momento para fechar negócios, liderar iniciativas e investir na sua imagem pessoal.

2. Sagitário: Portas abertas para expansão

A energia de fogo em alta combina perfeitamente com o espírito sagitariano. Notícias esperadas sobre viagens, estudos, concursos ou parcerias de trabalho finalmente tendem a destravar nesta reta final de mês.

O veredito: Entusiasmo renovado.

Oportunidade: Confie no seu taco e não tenha medo de dar um passo mais ousado. A sorte acompanha quem se movimenta.

3. Virgem: Preparação antes do grande salto

A fase que antecede o seu aniversário costuma funcionar como um "fechamento de ciclo". É natural sentir uma necessidade maior de organização, silêncio e filtro sobre com quem você compartilha seus planos.

O veredito: Sorriso contido (mas com alívio no final).

Oportunidade: Aproveite para colocar a vida financeira e a rotina em ordem. Evite desgastes desnecessários com discussões bobas.

4. Áries: Paixão e criatividade no topo

O clima esquenta de forma bastante positiva para os arianos. Se a vida amorosa andava morna, espere por momentos de muita sintonia ou reencontros marcantes. A criatividade também será um diferencial no trabalho.

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O veredito: Muitos motivos para comemorar.

Oportunidade: Canalize toda essa energia vibrante para criar, propor ideias novas e curtir momentos de lazer sem culpa.

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5. Aquário: Foco nos relacionamentos e alinhamento de expectativas

Como o Sol transita pelo seu signo oposto (Leão), os holofotes se voltam diretamente para as suas parcerias e conexões interpessoais. Acordos precisarão ser revistos e a empatia será fundamental.

O veredito: Ajustes necessários para voltar a sorrir.

Oportunidade: Ótima fase para esclarecer mal-entendidos e alinhar ponteiros, seja na vida a dois ou em sociedades de negócios.

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