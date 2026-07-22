Recado bom para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 23/07/2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem boas energias no amor, trabalho e finanças. Confira o conselho.

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Nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026, com o Sol recém-chegado ao vibrante signo de Leão, o céu espalha uma onda de entusiasmo, autoconfiança e luz para a segunda metade do zodíaco. É hora de virar chaves e receber as boas notícias!

Confira o recado bom que o universo preparou para cada um desses 7 signos hoje:

Virgem: Respiro e clareza mental



O dia traz uma sensação deliciosa de alívio. Aquela dúvida ou pendência que estava martelando na sua cabeça ganha uma solução simples e prática. Seu esforço recente começará a ser notado por pessoas importantes.

A mensagem: Confie no seu ritmo. O universo está organizando os bastidores a seu favor.

Libra: Conexões calorosas e apoio de amigos



O clima esquenta de forma muito positiva na sua vida social! Hoje é um ótimo dia para reencontros, conversas estimulantes e parcerias. Alguém do seu círculo pode trazer um conselho valioso ou uma oportunidade inesperada.

A mensagem: A abra de braços abertos o carinho das pessoas ao seu redor. Você é mais amado do que imagina.

Escorpião: Luz no fim do túnel profissional



Sabe aquele reconhecimento ou resposta de trabalho que parecia demorar? O céu de hoje ativa sua ambição de forma saudável e atrai olhares positivos para o seu talento. Excelente momento para mostrar do que é capaz.

A mensagem: Sua dedicação não é em vão. Mantenha a cabeça erguida, pois o sucesso está à espreita.

Sagitário: Portas abertas para o otimismo



A energia de fogo do Sol em Leão combina perfeitamente com a sua alma! Hoje você sente aquela injeção de ânimo renovada, ideal para planejar viagens, focar nos estudos ou simplesmente dar risada com quem ama.

A mensagem: O mundo é pequeno para a sua vontade de crescer. Siga a sua intuição e arrisque mais!

Capricórnio: Alívio financeiro e virada estratégica



Um clima de maior estabilidade financeira e controle emocional começa a se desenhar. Acordos ou conversas sobre negócios tendem a fluir com muito mais facilidade e menos atrito a partir de hoje.

A mensagem: Tire um pouco do peso das costas. Você já construiu bases sólidas, agora aproveite os frutos.

Aquário: Sintonia fina nos relacionamentos



O Sol Iluminando sua área de parcerias traz mais calor e entendimento no amor e nas amizades. Mal-entendidos do passado podem ser resolvidos com uma conversa leve e sincera.

A mensagem: Permita-se criar pontes em vez de muros. A troca verdadeira vai te fazer muito bem hoje.

Peixes: Fluidez na rotina e bem-estar



Seu dia a dia ganha uma dose extra de harmonia e leveza. Sabe aqueles pequenos detalhes da rotina que costumam estressar? Hoje eles se ajeitam de forma quase mágica, abrindo espaço para autocuidado e paz de espírito.

A mensagem: Cuide da sua energia com carinho. Pequenos momentos de pausa vão renovar totalmente o seu dia.