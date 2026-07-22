Recado bom para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 23/07/2026
Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem boas energias no amor, trabalho e finanças. Confira o conselho.
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Nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026, com o Sol recém-chegado ao vibrante signo de Leão, o céu espalha uma onda de entusiasmo, autoconfiança e luz para a segunda metade do zodíaco. É hora de virar chaves e receber as boas notícias!
Confira o recado bom que o universo preparou para cada um desses 7 signos hoje:
Virgem: Respiro e clareza mental
O dia traz uma sensação deliciosa de alívio. Aquela dúvida ou pendência que estava martelando na sua cabeça ganha uma solução simples e prática. Seu esforço recente começará a ser notado por pessoas importantes.
A mensagem: Confie no seu ritmo. O universo está organizando os bastidores a seu favor.
Libra: Conexões calorosas e apoio de amigos
O clima esquenta de forma muito positiva na sua vida social! Hoje é um ótimo dia para reencontros, conversas estimulantes e parcerias. Alguém do seu círculo pode trazer um conselho valioso ou uma oportunidade inesperada.
A mensagem: A abra de braços abertos o carinho das pessoas ao seu redor. Você é mais amado do que imagina.
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Escorpião: Luz no fim do túnel profissional
Sabe aquele reconhecimento ou resposta de trabalho que parecia demorar? O céu de hoje ativa sua ambição de forma saudável e atrai olhares positivos para o seu talento. Excelente momento para mostrar do que é capaz.
A mensagem: Sua dedicação não é em vão. Mantenha a cabeça erguida, pois o sucesso está à espreita.
Sagitário: Portas abertas para o otimismo
A energia de fogo do Sol em Leão combina perfeitamente com a sua alma! Hoje você sente aquela injeção de ânimo renovada, ideal para planejar viagens, focar nos estudos ou simplesmente dar risada com quem ama.
A mensagem: O mundo é pequeno para a sua vontade de crescer. Siga a sua intuição e arrisque mais!
Capricórnio: Alívio financeiro e virada estratégica
Um clima de maior estabilidade financeira e controle emocional começa a se desenhar. Acordos ou conversas sobre negócios tendem a fluir com muito mais facilidade e menos atrito a partir de hoje.
A mensagem: Tire um pouco do peso das costas. Você já construiu bases sólidas, agora aproveite os frutos.
Aquário: Sintonia fina nos relacionamentos
O Sol Iluminando sua área de parcerias traz mais calor e entendimento no amor e nas amizades. Mal-entendidos do passado podem ser resolvidos com uma conversa leve e sincera.
A mensagem: Permita-se criar pontes em vez de muros. A troca verdadeira vai te fazer muito bem hoje.
Peixes: Fluidez na rotina e bem-estar
Seu dia a dia ganha uma dose extra de harmonia e leveza. Sabe aqueles pequenos detalhes da rotina que costumam estressar? Hoje eles se ajeitam de forma quase mágica, abrindo espaço para autocuidado e paz de espírito.
A mensagem: Cuide da sua energia com carinho. Pequenos momentos de pausa vão renovar totalmente o seu dia.