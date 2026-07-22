Paz ou confusão? Como a fase atual do céu vai afetar 4 signos
Trânsitos astrológicos intensos mexem com as emoções desses quatro signos do zodíaco. Veja o que os astros reservam para o seu momento.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O céu do momento está longe de ser um mar calmo. Com trânsitos astrológicos intensos acontecendo agora em julho de 2026, as energias estão mexendo diretamente com as emoções, as relações e o planejamento de futuro.
Enquanto algumas pessoas vão sentir um sopro de clareza e alívio, outras precisarão respirar fundo para não cair em ciladas ou discussões desnecessárias.
Descubra como essa movimentação astral vai impactar 4 signos específicos e saiba se o seu período será de calmaria ou de puro caos:
1. Câncer: Emoções à flor da pele e necessidade de limites
Para os cancerianos, a fase atual funciona como uma lupa sobre os sentimentos. Se por um lado a intuição está afiadíssima, por outro, a sensibilidade extrema pode transformar pequenos mal-entendidos em grandes tempestades.
O diagnóstico: Tensão e ajustes.
O conselho dos astros: Evite remoer o passado ou assumir dores que não são suas. Aproveite o momento para colocar limites saudáveis nas relações pessoais e não tomar decisões importantes no calor da emoção.
2. Leão: Holofotes acesos, mas atenção aos egrégoras de ego
Com o Sol prestes a assumir o protagonismo total (ou já brilhando intensamente no seu signo), a energia leonina ganha um impulso gigantesco de vitalidade, coragem e autoconfiança. É hora de mostrar projetos e se posicionar.
O diagnóstico: Paz com toque de ambição (se souber dosar).
O conselho dos astros: O perigo aqui é o choque de egos, principalmente no ambiente de trabalho. Use toda essa luz para liderar com empatia, e não para impor vontades a qualquer custo.
3. Escorpião: Reavaliações profundas e verdades vindo à tona
Escorpião entra em uma das fases mais reveladoras do ano. O céu atual pressiona esse signo a encarar o que estava debaixo do tapete. Segredos, insatisfações profissionais ou incômodos no relacionamento não poderão mais ser ignorados.
O diagnóstico: Confusão temporária para gerar transformação.
O conselho dos astros: Não tema os encerramentos necessários. O clima pode parecer meio turbulento agora, mas cortar o que não funciona mais é exatamente o que vai trazer a sua paz de volta ali na frente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
4. Touro: Busca por estabilidade em meio a mudanças inesperadas
Os taurinos, que amam uma rotina previsível e chão firme, podem se sentir um pouco desestabilizados pelas chacoalhadas do céu atual. Imprevistos financeiros ou mudanças de planos de última hora tendem a testar sua paciência.
O diagnóstico: Teste de flexibilidade.
O conselho dos astros: Quanto mais você resistir às mudanças, mais pesado o período vai parecer. Respire fundo, adapte-se aos novos cenários e lembre-se de que desacelerar também é uma forma de manter a segurança.