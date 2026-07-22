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Paz ou confusão? Como a fase atual do céu vai afetar 4 signos

Trânsitos astrológicos intensos mexem com as emoções desses quatro signos do zodíaco. Veja o que os astros reservam para o seu momento.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/07/2026 às 18:45
- Imagem gerada com apoio de IA.

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O céu do momento está longe de ser um mar calmo. Com trânsitos astrológicos intensos acontecendo agora em julho de 2026, as energias estão mexendo diretamente com as emoções, as relações e o planejamento de futuro.

Enquanto algumas pessoas vão sentir um sopro de clareza e alívio, outras precisarão respirar fundo para não cair em ciladas ou discussões desnecessárias.

Descubra como essa movimentação astral vai impactar 4 signos específicos e saiba se o seu período será de calmaria ou de puro caos:

1. Câncer: Emoções à flor da pele e necessidade de limites

Para os cancerianos, a fase atual funciona como uma lupa sobre os sentimentos. Se por um lado a intuição está afiadíssima, por outro, a sensibilidade extrema pode transformar pequenos mal-entendidos em grandes tempestades.

O diagnóstico: Tensão e ajustes.

O conselho dos astros: Evite remoer o passado ou assumir dores que não são suas. Aproveite o momento para colocar limites saudáveis nas relações pessoais e não tomar decisões importantes no calor da emoção.

2. Leão: Holofotes acesos, mas atenção aos egrégoras de ego

Com o Sol prestes a assumir o protagonismo total (ou já brilhando intensamente no seu signo), a energia leonina ganha um impulso gigantesco de vitalidade, coragem e autoconfiança. É hora de mostrar projetos e se posicionar.

O diagnóstico: Paz com toque de ambição (se souber dosar).

O conselho dos astros: O perigo aqui é o choque de egos, principalmente no ambiente de trabalho. Use toda essa luz para liderar com empatia, e não para impor vontades a qualquer custo.

3. Escorpião: Reavaliações profundas e verdades vindo à tona

Escorpião entra em uma das fases mais reveladoras do ano. O céu atual pressiona esse signo a encarar o que estava debaixo do tapete. Segredos, insatisfações profissionais ou incômodos no relacionamento não poderão mais ser ignorados.

O diagnóstico: Confusão temporária para gerar transformação.

O conselho dos astros: Não tema os encerramentos necessários. O clima pode parecer meio turbulento agora, mas cortar o que não funciona mais é exatamente o que vai trazer a sua paz de volta ali na frente.

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4. Touro: Busca por estabilidade em meio a mudanças inesperadas

Os taurinos, que amam uma rotina previsível e chão firme, podem se sentir um pouco desestabilizados pelas chacoalhadas do céu atual. Imprevistos financeiros ou mudanças de planos de última hora tendem a testar sua paciência.

O diagnóstico: Teste de flexibilidade.

O conselho dos astros: Quanto mais você resistir às mudanças, mais pesado o período vai parecer. Respire fundo, adapte-se aos novos cenários e lembre-se de que desacelerar também é uma forma de manter a segurança.

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