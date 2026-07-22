Os astros mandaram avisar: de 25 a 02/08 pode ser o dia de 3 signos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com o Sol em Leão e trânsitos favoráveis, esses três signos vivem uma fase de conquistas, sorte e boas notícias. Veja o que esperar!

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O período entre 25 de julho e 2 de agosto traz uma das correntes energéticas mais potentes do mês. Com a força do Sol firmada em Leão e aspectos que favorecem a realização de metas, o universo parece conspirar abertamente a favor de alguns nativos.

Se você estava esperando o sinal verde para agir, a hora chegou.

Conheça os 3 signos que têm tudo para ver os dias mais sortudos, produtivos e felizes desta temporada astral:

1. Leão: A coroa do zodíaco e dias de pura glória



Com o aniversário da maioria dos leoninos rolando nesta janela, a energia vital está no teto. O cosmos entrega nas mãos desse signo uma dose extra de carisma, portas abertas no profissional e uma onda de sorte inegável.

O motivo para comemorar: Reconhecimento no trabalho e conquistas pessoais importantes que vinham sendo construídas nos bastidores.

O conselho: Aproveite cada segundo dessa luz, mas use sua generosidade natural para celebrar junto com quem apoia você.

2. Áries: Vento a favor para concretizar sonhos



Outro signo de fogo que vai surfar essa onda com muita facilidade é Áries. A energia do período elimina bloqueios que vinham travando a criatividade e a vida social. O que antes parecia burocrático ou lento agora ganha velocidade máxima.

O motivo para comemorar: Respostas positivas em projetos, conversas que fluem com leveza e muita química na vida a dois ou nos paqueras.

O conselho: Use toda essa impulsividade com estratégia. Dizer "sim" para as oportunidades certas vai fazer toda a diferença no futuro próximo.

3. Sagitário: Sorte grande, viagens e horizontes abertos



Fechando o trio de fogo, Sagitário encontra neste final de julho e início de agosto o cenário perfeito para expandir horizontes. Seja através de uma viagem inesperada, de um curso, ou de uma ótima notícia financeira, a sorte vai bater à porta.

O motivo para comemorar: Sincronicidades impressionantes e aquela sensação deliciosa de que as coisas finalmente estão saindo do papel.

O conselho: Mantenha a mente aberta para propostas diferentes do habitual. O inesperado trará as melhores recompensas.