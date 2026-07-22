Os astros mandaram avisar: de 25 a 02/08 pode ser o dia de 3 signos
Com o Sol em Leão e trânsitos favoráveis, esses três signos vivem uma fase de conquistas, sorte e boas notícias. Veja o que esperar!
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O período entre 25 de julho e 2 de agosto traz uma das correntes energéticas mais potentes do mês. Com a força do Sol firmada em Leão e aspectos que favorecem a realização de metas, o universo parece conspirar abertamente a favor de alguns nativos.
Se você estava esperando o sinal verde para agir, a hora chegou.
Conheça os 3 signos que têm tudo para ver os dias mais sortudos, produtivos e felizes desta temporada astral:
1. Leão: A coroa do zodíaco e dias de pura glória
Com o aniversário da maioria dos leoninos rolando nesta janela, a energia vital está no teto. O cosmos entrega nas mãos desse signo uma dose extra de carisma, portas abertas no profissional e uma onda de sorte inegável.
O motivo para comemorar: Reconhecimento no trabalho e conquistas pessoais importantes que vinham sendo construídas nos bastidores.
O conselho: Aproveite cada segundo dessa luz, mas use sua generosidade natural para celebrar junto com quem apoia você.
2. Áries: Vento a favor para concretizar sonhos
Outro signo de fogo que vai surfar essa onda com muita facilidade é Áries. A energia do período elimina bloqueios que vinham travando a criatividade e a vida social. O que antes parecia burocrático ou lento agora ganha velocidade máxima.
O motivo para comemorar: Respostas positivas em projetos, conversas que fluem com leveza e muita química na vida a dois ou nos paqueras.
O conselho: Use toda essa impulsividade com estratégia. Dizer "sim" para as oportunidades certas vai fazer toda a diferença no futuro próximo.
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3. Sagitário: Sorte grande, viagens e horizontes abertos
Fechando o trio de fogo, Sagitário encontra neste final de julho e início de agosto o cenário perfeito para expandir horizontes. Seja através de uma viagem inesperada, de um curso, ou de uma ótima notícia financeira, a sorte vai bater à porta.
O motivo para comemorar: Sincronicidades impressionantes e aquela sensação deliciosa de que as coisas finalmente estão saindo do papel.
O conselho: Mantenha a mente aberta para propostas diferentes do habitual. O inesperado trará as melhores recompensas.