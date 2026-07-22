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Dinheiro, amor e sorte: descubra o que os astros revelam para 2 signos depois de 24/07

A partir de 24/07, o céu abre portas de prosperidade e afeto para dois signos. Veja como aproveitar as boas energias no momento.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/07/2026 às 20:22
Imagem de uma roda dos signos
Imagem de uma roda dos signos - Reprodução/Pexels

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A partir de 24 de julho, as portas da prosperidade e do afeto se abrem de maneira muito especial para dois signos específicos do zodíaco.

A combinação da energia solar em Leão com alinhamentos harmônicos no céu vai favorecer novas oportunidades financeiras, encontros marcantes e aquele empurrãozinho que chamamos de sorte pura.

Descubra quem são os dois grandes abençoados dessa fase e o que o universo preparou para cada área da vida:

1. Leão: Abundância, brilho e magnetismo

Como o Sol acaba de entrar em seu signo, a virada a partir do dia 24 traz uma verdadeira onda de alinhamento e sorte. É o momento em que a sua energia pessoal fica irresistível.

Dinheiro: Projetos pessoais ou ideias antigas podem finalmente se transformar em fonte de renda. É um excelente período para negociações, pedir aumentos ou fechar parcerias lucrativas.

Amor: O seu magnetismo estará no topo. Se estiver só, alguém com forte afinidade pode surgir de forma inesperada. Se já tiver um par, a chama do relacionamento se acende com força renovada.

Sorte: Confie nos seus palpites e na sua intuição. O universo tende a colocar você no lugar certo e na hora certa.

2. Gêmeos: Oportunidades, conversas e sincronicidades

Para os geminianos, o pós-24/07 será marcado por uma aceleração na comunicação e no fluxo de boas notícias. A sorte chega por meio de conexões, contatos e insights rápidos.

Dinheiro: Acordos contratuais, vendas ou trabalhos freelances tendem a destravar. Fique atento a mensagens, e-mails ou ligações, pois uma boa proposta pode surgir de onde você menos espera.

Amor: Diálogos francos e leves vão aproximar você de quem realmente importa. Uma conversa despretensiosa pode virar o ponto de virada para um relacionamento mais profundo.

Sorte: Sincronicidades estarão muito presentes. Sabe aquele reencontro "sem querer" ou uma informação valiosa que chega por acaso? Aproveite cada coincidência!

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