fechar
Signo |

Clima de animosidade pode abalar a relação de 5 signos em breve

Tensões no céu exigem cautela com o orgulho e as cobranças. Veja quais signos precisam ter cuidado para não prejudicar seus relacionamentos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/07/2026 às 21:54
Imagem: Roda de signos do zodíaco
Imagem: Roda de signos do zodíaco - Gerada com auxílio de inteligência artificial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O céu dos próximos dias pede cautela dobrada nas interações interpessoais. Com o contraste entre a energia intensa do Sol em Leão e trânsitos de tensão entre Marte, Plutão e Urano, um clima de animosidade e pavio curto pode pairar no ar.

Pequenos desentendimentos, divergências de opinião ou acúmulo de estresse têm tudo para virar grandes faíscas.

Para 5 signos em especial, o desafio será não deixar o orgulho ou a rotina cansativa abalarem parcerias amorosas, amizades e relações de trabalho.

Confira quais são os signos em alerta e como atravessar esse período sem arranhar seus relacionamentos:

1. Touro: Pressionado pela teimosia

Taurinos odiando ser tirados da zona de conforto podem bater de frente com parceiros ou sócios que exigem mudanças rápidas. A resistência inflexível pode criar um muro de silêncio perigoso na relação.

O risco: Achar que ceder é perder.

Como evitar: Respire fundo antes de responder e lembre-se de que ouvir o outro lado não significa concordar com tudo, mas abre espaço para o diálogo.

2. Escorpião: Emoções debaixo do tapete que explodem

Por ser o signo oposto complementar de Touro e quadrar a energia leonina, Escorpião sentirá um verdadeiro teste de paciência. Guardar ressentimentos por muito tempo fará com que qualquer detalhe bobo virar um desabafo desproporcional.

O risco: Usar palavras afiadas no calor do momento.

Como evitar: Expresse o que incomoda com clareza antes de atingir o limite da paciência. Evite o famoso "jogo do silêncio".

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3. Câncer: Sensibilidade extrema e interpretações tortas

Com o clima geral mais ríspido, a sensibilidade canceriana fica à flor da pele. Qualquer tom de voz um pouco mais duro ou desatenção do par pode ser interpretado como rejeição ou falta de carinho, gerando mágoas desnecessárias.

O risco: Levar tudo para o lado pessoal e se isolar em mágoa.

Como evitar: Pergunte antes de tirar conclusões precipitadas. Muitas vezes o estresse do outro não tem nada a ver com você.

4. Leão: Choque de egos no auge

Embora seja o seu momento de brilhar, a energia solar em excesso pode alimentar um lado mais dominador e centralizador. No amor ou no ambiente profissional, querer impor vontades sem espaço para negociação criará faíscas imediatas.

O risco: Deixar o orgulho falar mais alto do que o afeto.

Como evitar: Pratique a empatia e lembre-se de que uma relação saudável é feita de trocas e concessões mútuas.

5. Aquário: Vontade de chutar o balde

Aquarianos vão sentir uma forte necessidade de liberdade e espaço. Se a relação parecer sufocante ou cheia de cobranças, o impulso imediato será agir com frieza ou simplesmente se afastar sem dar maiores explicações.

O risco: Tomar atitudes impulsivas das quais pode se arrepender depois.

Como evitar: Diga abertamente que precisa de um tempo para si em vez de simplesmente sumir ou criar discussões para forçar um afaste.

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/07) para todos os signos do zodíaco
SIGNOS

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/07) para todos os signos do zodíaco
Conexão entre os planetas inaugura uma fase de ouro para 3 signos
SIGNOS

Conexão entre os planetas inaugura uma fase de ouro para 3 signos

Compartilhe

Tags