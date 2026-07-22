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4 signos respiram novos ares na virada de julho para agosto

A transição de julho para agosto traz alívio emocional, clareza e fôlego novo para esses quatro signos do zodíaco. Confira as previsões.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/07/2026 às 22:22
Imagem de uma roda de signos
Imagem de uma roda de signos - Reprodução/Gemini

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A transição de julho para agosto chega carregada de alívio e renovação. Depois de dias marcados por tensões emocionais e pendências acumuladas, a virada de mês traz uma brisa de leveza, clareza mental e novas oportunidades para quem parecia estar pisando em ovos.

Para 4 signos em especial, esse momento marca o fim de um ciclo cansativo e o início de uma fase cheia de fôlego novo no amor, nas finanças e na rotina.

Descubra quem são os nativos que vão finalmente virar a página e respirar novos ares:

1. Câncer: Alívio emocional e mente leve

Após atravessar semanas de sensibilidade aflorada e reavaliações intensas, os cancerianos finalmente sentem o peso sair dos ombros. O encerramento do mês traz um sentimento renovado de paz interior, ideal para desapegar de velhas mágoas e focar no próprio bem-estar.

O novo ar: Clareza sobre os próprios sentimentos e mais leveza nas relações familiares.

Dica: Aproveite o momento para desacelerar e focar em projetos pessoais que trazem alegria sincera.

2. Touro: Desatando nós e organizando a rota

Taurinos vinham lidando com imprevisibilidades e cobranças que minavam sua busca por estabilidade. Com a virada para agosto, o cenário se reorganiza. Aquilo que parecia travado na vida financeira ou no trabalho começa a fluir de maneira muito mais natural.

O novo ar: Sensação de controle recuperada e segurança para planejar os próximos passos.

Dica: Esteja aberto a pequenos ajustes na sua rotina; a flexibilidade será sua maior aliada.

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3. Escorpião: Encerramentos necessários e renovação

Para Escorpião, a mudança de mês atua como uma verdadeira limpeza energética. A poeira das recentes conversas difíceis começa a baixar, abrindo espaço para soluções práticas. É a hora de deixar para trás o que não funciona e focar no que constrói.

O novo ar: Sensação de libertação de pendências antigas e renovação de energia pessoal.

Dica: Olhe para a frente sem remoer o que ficou para trás. O futuro reserva parcerias bem mais alinhadas.

4. Gêmeos: Ideias oxigenadas e novos horizontes

Gêmeos recupera seu dinamismo característico com força total nesta virada de mês. A sensação de estagnação desaparece, dando lugar a novos convites, contatos promissores e uma vontade enorme de colocar novos projetos em prática.

O novo ar: Estímulo mental, boa comunicação e dinamismo no campo profissional e social.

Dica: Canalize esse entusiasmo para priorizar o que realmente traz retorno, evitando abraçar o mundo de uma vez só.

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