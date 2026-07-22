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3 signos passam por onda avassaladora entre 25/07 e 04/08

A pressão no céu atinge o auge e exige coragem para mudar. Descubra quais signos enfrentam reviravoltas intensas nesta virada de mês.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/07/2026 às 22:54
Aviso dos astros: onda avassaladora impacta 3 signos até 4 de agosto
Aviso dos astros: onda avassaladora impacta 3 signos até 4 de agosto - Imagem gerada por IA

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O céu entre 25 de julho e 4 de agosto não está para brincadeira. Uma rara e tensa combinação de aspectos planetários criará uma verdadeira "onda avassaladora" de mudanças, exigindo adaptação rápida e coragem visceral.

O Sol em Leão amplia o ego, mas Marte e Urano trazem imprevisibilidade, enquanto Plutão pressiona por transformações profundas e inevitáveis.

Para 3 signos, esse período será um divisor de águas, onde a zona de conforto será implodida para dar lugar ao novo:

1. Leão: A explosão de quem já está no topo

Leão está no centro do furacão energético. Com o Sol brilhando intensamente em seu signo, os holofotes estão voltados para você, mas a pressão é monumental. Você sentirá uma urgência avassaladora de se libertar de padrões antigos que limitam sua autenticidade, seja no trabalho ou nos relacionamentos.

O veredito: A onda da libertação visceral.

Como surfar: Use sua coragem leonina para cortar o que não faz mais sentido. A autenticidade será sua maior força para não ser engolido pela pressão do orgulho ferido.

2. Escorpião: Confronto com as sombras e renascimento

Por ser um signo que quadra a energia leonina e ser regido por Plutão, Escorpião viverá uma catarse emocional. Segredos, ressentimentos guardados e verdades inconvenientes podem vir à tona de forma incontrolável. Não haverá mais espaço para fingir que está tudo bem.

O veredito: A onda da purificação total.

Como surfar: Não resista à transformação. Encare as verdades difíceis com a certeza de que a libertação que elas trazem é necessária para o seu renascimento genuíno.

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3. Aquário: O choque de liberdade e rupturas inesperadas

Aquarianos são diretamente impactados pela energia de Urano (seu regente), que está em tensão com o Sol. O desejo de rebelião e a necessidade de liberdade se tornarão incontroláveis. Você pode sentir um impulso repentino de chutar o balde em situações que parecem sufocantes, gerando rupturas inesperadas.

O veredito: A onda da quebra de paradigmas.

Como surfar: O inesperado será a única constante. Não tente controlar o incontrolável; em vez disso, use sua visão de futuro para encontrar novas rotas e novas definições de liberdade.

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