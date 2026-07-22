3 signos passam por onda avassaladora entre 25/07 e 04/08

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A pressão no céu atinge o auge e exige coragem para mudar. Descubra quais signos enfrentam reviravoltas intensas nesta virada de mês.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O céu entre 25 de julho e 4 de agosto não está para brincadeira. Uma rara e tensa combinação de aspectos planetários criará uma verdadeira "onda avassaladora" de mudanças, exigindo adaptação rápida e coragem visceral.

O Sol em Leão amplia o ego, mas Marte e Urano trazem imprevisibilidade, enquanto Plutão pressiona por transformações profundas e inevitáveis.

Para 3 signos, esse período será um divisor de águas, onde a zona de conforto será implodida para dar lugar ao novo:

1. Leão: A explosão de quem já está no topo



Leão está no centro do furacão energético. Com o Sol brilhando intensamente em seu signo, os holofotes estão voltados para você, mas a pressão é monumental. Você sentirá uma urgência avassaladora de se libertar de padrões antigos que limitam sua autenticidade, seja no trabalho ou nos relacionamentos.

O veredito: A onda da libertação visceral.

Como surfar: Use sua coragem leonina para cortar o que não faz mais sentido. A autenticidade será sua maior força para não ser engolido pela pressão do orgulho ferido.

2. Escorpião: Confronto com as sombras e renascimento



Por ser um signo que quadra a energia leonina e ser regido por Plutão, Escorpião viverá uma catarse emocional. Segredos, ressentimentos guardados e verdades inconvenientes podem vir à tona de forma incontrolável. Não haverá mais espaço para fingir que está tudo bem.

O veredito: A onda da purificação total.

Como surfar: Não resista à transformação. Encare as verdades difíceis com a certeza de que a libertação que elas trazem é necessária para o seu renascimento genuíno.

3. Aquário: O choque de liberdade e rupturas inesperadas



Aquarianos são diretamente impactados pela energia de Urano (seu regente), que está em tensão com o Sol. O desejo de rebelião e a necessidade de liberdade se tornarão incontroláveis. Você pode sentir um impulso repentino de chutar o balde em situações que parecem sufocantes, gerando rupturas inesperadas.

O veredito: A onda da quebra de paradigmas.

Como surfar: O inesperado será a única constante. Não tente controlar o incontrolável; em vez disso, use sua visão de futuro para encontrar novas rotas e novas definições de liberdade.