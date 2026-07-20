O jogo vira até sexta-feira para estes 5 signos; saiba quais são
A semana ainda não terminou, e alguns acontecimentos podem mudar completamente o rumo dos próximos dias para cinco signos.
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Segunda-feira costuma ser o dia das promessas. Na terça, a rotina já tomou conta. Quando a quinta-feira chega, muita gente sente que a semana foi exatamente como imaginava. Mas basta uma tarde para tudo mudar.
Uma resposta aguardada aparece na caixa de entrada. Um cliente confirma um orçamento. Uma conversa resolve um problema que parecia sem saída. Ou alguém faz um convite capaz de mudar os planos do fim de semana e até das próximas semanas.
Segundo a astrologia, cinco signos entram em um trecho da semana em que pequenas mudanças podem desencadear consequências muito maiores do que parecem.
Touro
O que parecia um "não" definitivo pode se transformar em uma segunda chance.
Touro pode reencontrar uma oportunidade que havia sido descartada, seja no trabalho, nas finanças ou em um projeto pessoal. Vale a pena revisar conversas antigas e responder mensagens que ficaram para depois.
Gêmeos
Enquanto alguns esperam que as oportunidades batam à porta, Gêmeos pode encontrá-las durante uma conversa.
Um café, uma reunião ou até uma troca de mensagens tem potencial para abrir um caminho diferente do que o signo imaginava para esta semana. O melhor movimento será dizer mais "sim" e menos "depois eu vejo".
Leão
Nem toda vitória faz barulho. Leão pode perceber que está ganhando espaço onde antes passava despercebido. Um elogio, uma indicação ou uma demonstração de confiança pode parecer pequena no início, mas tende a gerar novas oportunidades nos dias seguintes.
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Escorpião
Existe uma boa chance de um peso sair das costas. Uma pendência que vinha consumindo energia pode finalmente ser resolvida, permitindo que o signo volte a concentrar esforços em objetivos mais importantes. Com menos preocupações, fica mais fácil enxergar possibilidades que estavam escondidas.
Aquário
Uma ideia que parecia ousada demais pode começar a fazer sentido. Aquário entra em uma fase em que testar um caminho diferente tende a trazer resultados melhores do que insistir nas estratégias de sempre. Quem estiver disposto a experimentar pode terminar a semana com motivos extras para comemorar.