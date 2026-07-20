Estes 3 signos podem descobrir uma nova forma de ganhar dinheiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Uma habilidade esquecida, um contato antigo ou até um hobby podem abrir caminhos inesperados para aumentar a renda nos próximos dias.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Quando alguém pensa em ganhar mais dinheiro, quase sempre imagina um novo emprego, uma promoção ou um aumento de salário.

Só que nem toda renda nasce dessa forma.

Há quem comece vendendo um produto pela internet e transforme isso em negócio. Quem aceite um trabalho temporário e descubra uma nova profissão. Ou quem perceba que aquilo que fazia apenas por prazer também pode gerar lucro.

Segundo a astrologia, três signos entram em um período em que as melhores oportunidades financeiras podem surgir justamente fora da rotina. A chance não está necessariamente no emprego atual, mas em possibilidades que até pouco tempo pareciam secundárias.

Gêmeos

Se existe um signo que sabe aproveitar boas conexões, é Gêmeos. Uma conversa casual pode render um convite para um projeto, uma parceria ou até um trabalho freelancer. Quanto mais o geminiano circular, conversar e compartilhar suas habilidades, maiores são as chances de enxergar oportunidades onde outras pessoas veem apenas coincidências.

Também vale olhar com atenção para conhecimentos que já fazem parte do seu dia a dia. Ensinar, prestar consultoria ou oferecer um serviço específico pode render mais do que o esperado.

Virgem

Virgem costuma ter facilidade para organizar, resolver problemas e encontrar soluções práticas. O que nem sempre percebe é que essas competências têm valor no mercado.

Os próximos dias podem trazer a oportunidade de transformar uma habilidade cotidiana em fonte de renda. Isso pode acontecer por meio de um trabalho extra, da venda de um serviço ou até da decisão de formalizar uma atividade que vinha sendo feita apenas como favor para amigos e familiares.

Às vezes, o dinheiro está escondido justamente naquilo que você faz com tanta facilidade que nem considera um diferencial.

Aquário

Aquário tende a pensar diferente da maioria, e essa característica pode fazer toda a diferença nesta fase.

Uma ideia inovadora, um projeto digital ou uma atividade ligada à tecnologia pode ganhar força. O signo também pode encontrar oportunidades em áreas que ainda estão crescendo, especialmente aquelas que exigem criatividade e disposição para experimentar novos formatos de trabalho.

A dica é não descartar propostas apenas porque elas fogem do modelo tradicional.