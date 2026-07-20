A maré muda antes da próxima Lua Cheia para estes 6 signos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O calendário ainda nem chegou à próxima Lua Cheia, mas alguns signos podem perceber que as coisas começam a sair do lugar bem antes dela.

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É comum associar grandes mudanças a datas importantes. Muita gente espera a virada do mês, um aniversário ou uma fase da Lua para tomar decisões ou acreditar que algo diferente vai acontecer.

Mas, às vezes, a transformação começa antes do marco. Você resolve uma pendência que vinha adiando. Recebe uma ligação que muda seus planos. Encontra uma solução para um problema que parecia sem saída. Quando percebe, a semana ganhou outro ritmo e aquela data que parecia tão importante virou apenas uma consequência.

Na astrologia, o período que antecede a Lua Cheia costuma ser visto como um momento em que situações iniciadas anteriormente começam a ganhar forma. Para seis signos, isso pode significar respostas, avanços e oportunidades que chegam antes do dia 29 de julho.

Touro

Se você vinha esperando um sinal para seguir em frente, ele pode aparecer onde menos imagina.

Um assunto profissional tende a ganhar velocidade e abrir espaço para novas possibilidades. O importante será não deixar uma boa oportunidade escapar apenas porque ela surgiu de maneira diferente da esperada.

Gêmeos

Algumas conversas têm potencial para mudar completamente o rumo da semana.

Uma troca de mensagens, um reencontro ou uma indicação pode colocar Gêmeos diante de uma escolha interessante. Quanto mais aberto o signo estiver para conhecer pessoas e ouvir propostas, maiores serão as chances de aproveitar essa fase.

Leão

Leão pode perceber que está conquistando espaço de forma silenciosa. Pessoas influentes passam a notar seu trabalho, sua postura ou suas ideias, criando um cenário favorável para novos convites e responsabilidades.

Libra

Há decisões que parecem pequenas quando são tomadas, mas mudam muita coisa depois.

Libra pode viver exatamente esse tipo de situação. Um "sim" dado agora pode facilitar acordos, fortalecer relacionamentos ou abrir portas que permaneceram fechadas durante semanas.

Escorpião

Algumas preocupações começam a perder força. Questões financeiras, profissionais ou pessoais tendem a encontrar um caminho mais claro, permitindo que Escorpião volte a fazer planos sem carregar o mesmo peso dos últimos tempos.

Aquário

A melhor novidade pode surgir justamente de uma ideia diferente.

Aquário entra em uma fase em que criatividade e iniciativa caminham juntas. Projetos alternativos, novas formas de trabalho ou contatos inesperados têm potencial para render frutos antes mesmo da Lua Cheia.

