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A maré muda antes da próxima Lua Cheia para estes 6 signos

O calendário ainda nem chegou à próxima Lua Cheia, mas alguns signos podem perceber que as coisas começam a sair do lugar bem antes dela.

Por Bianca Tavares Publicado em 20/07/2026 às 8:18
Imagem de Lua Cheia
Imagem de Lua Cheia - Magnific

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É comum associar grandes mudanças a datas importantes. Muita gente espera a virada do mês, um aniversário ou uma fase da Lua para tomar decisões ou acreditar que algo diferente vai acontecer.

Mas, às vezes, a transformação começa antes do marco. Você resolve uma pendência que vinha adiando. Recebe uma ligação que muda seus planos. Encontra uma solução para um problema que parecia sem saída. Quando percebe, a semana ganhou outro ritmo e aquela data que parecia tão importante virou apenas uma consequência.

Na astrologia, o período que antecede a Lua Cheia costuma ser visto como um momento em que situações iniciadas anteriormente começam a ganhar forma. Para seis signos, isso pode significar respostas, avanços e oportunidades que chegam antes do dia 29 de julho.

Touro

Se você vinha esperando um sinal para seguir em frente, ele pode aparecer onde menos imagina.

Um assunto profissional tende a ganhar velocidade e abrir espaço para novas possibilidades. O importante será não deixar uma boa oportunidade escapar apenas porque ela surgiu de maneira diferente da esperada.

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Gêmeos

Algumas conversas têm potencial para mudar completamente o rumo da semana.

Uma troca de mensagens, um reencontro ou uma indicação pode colocar Gêmeos diante de uma escolha interessante. Quanto mais aberto o signo estiver para conhecer pessoas e ouvir propostas, maiores serão as chances de aproveitar essa fase.

Leão

Leão pode perceber que está conquistando espaço de forma silenciosa. Pessoas influentes passam a notar seu trabalho, sua postura ou suas ideias, criando um cenário favorável para novos convites e responsabilidades.

Libra

Há decisões que parecem pequenas quando são tomadas, mas mudam muita coisa depois.

Libra pode viver exatamente esse tipo de situação. Um "sim" dado agora pode facilitar acordos, fortalecer relacionamentos ou abrir portas que permaneceram fechadas durante semanas.

Escorpião

Algumas preocupações começam a perder força. Questões financeiras, profissionais ou pessoais tendem a encontrar um caminho mais claro, permitindo que Escorpião volte a fazer planos sem carregar o mesmo peso dos últimos tempos.

Aquário

A melhor novidade pode surgir justamente de uma ideia diferente.

Aquário entra em uma fase em que criatividade e iniciativa caminham juntas. Projetos alternativos, novas formas de trabalho ou contatos inesperados têm potencial para render frutos antes mesmo da Lua Cheia.

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