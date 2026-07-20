fechar
Signo |

4 signos devem redobrar cuidados entre 22/07 e 30/07

A transição para a temporada de Leão exige cautela com finanças, discussões em família e atritos na carreira para quatro signos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 20/07/2026 às 20:34
Roda dourada de signos
Roda dourada de signos - Imagem gerada com apoio de IA.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A entrada do Sol no signo de Leão promete elevar as energias do zodíaco, mas a transição de um ciclo nem sempre é tranquila para todo mundo. Entre os dias 22 e 30 de julho de 2026, a combinação de tránsitos astrológicos mais intensos com impulsividades do momento pede atenção dobrada.

Durante esses nove dias, quatro signos do zodíaco deverão pisar no freio e redobrar os cuidados. Seja no ambiente de trabalho, nas finanças ou nas conversas mais delicadas em casa, pequenos deslizes e momentos de cabeça quente podem custar caro.

Descubra se o seu signo precisa acionar o "alerta vermelho" para fechar o mês em paz:

1. Touro: atenção com discussões e teimosia no ambiente familiar

Com a energia solar provocando o seu setor de bases e segurança, o taurino pode sentir um desejo incontrolável de impor a sua vontade.

Onde redobrar o cuidado? Nas conversas com familiares, cônjuge ou sócios. A teimosia exagerada pode transformar um desentendimento bobo sobre a casa ou orçamento em uma crise desnecessária. Evite tomar decisões impulsivas sobre imóveis ou reformas durante esses dias. Respire fundo e escute mais.

2. Aquário: cuidado com o ego e atritos nos relacionamentos

Como Leão é o seu signo oposto, o Sol vai iluminar diretamente a sua casa das parcerias e do casamento, colocando o seu comportamento sob um holofote.

Onde redobrar o cuidado? Na forma como se comunica e lida com as expectativas do outro. O desejo por independência a qualquer custo pode soar como indiferença ou arrogância para quem convive com você. Cuidado para não criar atritos no trabalho com superiores e mantenha a calma diante de provocações.

3. Escorpião: cautela máxima na carreira e com a saúde mental

Para o escorpiano, o fim de julho traz uma carga pesada de cobranças e a sensação de que o seu limite está sendo testado a todo instante.

Onde redobrar o cuidado? Na vida profissional e no estresse acumulado. Reagir com agressividade ou ironia a uma crítica no trabalho pode prejudicar a sua imagem. Além disso, o cansaço pode cobrar a conta no corpo físico. Evite assumir mais responsabilidades do que consegue carregar e cuide do seu sono.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

4. Câncer: atenção redobrada com os gastos impulsivos

Após o encerramento do seu ciclo solar, o canceriano entra em uma fase de reajuste e reavaliação dos recursos materiais.

Onde redobrar o cuidado? Nas finanças e nas compras emocionais. O desejo de compensar um cansaço ou carência do momento pode levar você a fazer dívidas desnecessárias entre os dias 22 e 30. Guarde o cartão de crédito, evite emprestar dinheiro e não assine contratos sem ler atentamente cada cláusula.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags