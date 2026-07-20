4 signos devem redobrar cuidados entre 22/07 e 30/07

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A transição para a temporada de Leão exige cautela com finanças, discussões em família e atritos na carreira para quatro signos.

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A entrada do Sol no signo de Leão promete elevar as energias do zodíaco, mas a transição de um ciclo nem sempre é tranquila para todo mundo. Entre os dias 22 e 30 de julho de 2026, a combinação de tránsitos astrológicos mais intensos com impulsividades do momento pede atenção dobrada.

Durante esses nove dias, quatro signos do zodíaco deverão pisar no freio e redobrar os cuidados. Seja no ambiente de trabalho, nas finanças ou nas conversas mais delicadas em casa, pequenos deslizes e momentos de cabeça quente podem custar caro.

Descubra se o seu signo precisa acionar o "alerta vermelho" para fechar o mês em paz:

1. Touro: atenção com discussões e teimosia no ambiente familiar



Com a energia solar provocando o seu setor de bases e segurança, o taurino pode sentir um desejo incontrolável de impor a sua vontade.

Onde redobrar o cuidado? Nas conversas com familiares, cônjuge ou sócios. A teimosia exagerada pode transformar um desentendimento bobo sobre a casa ou orçamento em uma crise desnecessária. Evite tomar decisões impulsivas sobre imóveis ou reformas durante esses dias. Respire fundo e escute mais.

2. Aquário: cuidado com o ego e atritos nos relacionamentos



Como Leão é o seu signo oposto, o Sol vai iluminar diretamente a sua casa das parcerias e do casamento, colocando o seu comportamento sob um holofote.

Onde redobrar o cuidado? Na forma como se comunica e lida com as expectativas do outro. O desejo por independência a qualquer custo pode soar como indiferença ou arrogância para quem convive com você. Cuidado para não criar atritos no trabalho com superiores e mantenha a calma diante de provocações.

3. Escorpião: cautela máxima na carreira e com a saúde mental



Para o escorpiano, o fim de julho traz uma carga pesada de cobranças e a sensação de que o seu limite está sendo testado a todo instante.

Onde redobrar o cuidado? Na vida profissional e no estresse acumulado. Reagir com agressividade ou ironia a uma crítica no trabalho pode prejudicar a sua imagem. Além disso, o cansaço pode cobrar a conta no corpo físico. Evite assumir mais responsabilidades do que consegue carregar e cuide do seu sono.

4. Câncer: atenção redobrada com os gastos impulsivos



Após o encerramento do seu ciclo solar, o canceriano entra em uma fase de reajuste e reavaliação dos recursos materiais.

Onde redobrar o cuidado? Nas finanças e nas compras emocionais. O desejo de compensar um cansaço ou carência do momento pode levar você a fazer dívidas desnecessárias entre os dias 22 e 30. Guarde o cartão de crédito, evite emprestar dinheiro e não assine contratos sem ler atentamente cada cláusula.