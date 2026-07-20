3 signos recebem bênçãos sem medidas a partir de 21/07
Portal solar traz uma onda de luz, portas abertas na carreira, prosperidade e milagres para três signos do zodíaco. Veja a lista.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Se você passou os últimos tempos carregando um peso nas costas e sentindo que as suas orações ou desejos pareciam bater no teto e voltar, prepare o seu coração.
O portal do novo ano pessoal do Sol está prestes a se abrir e, a partir deste 21 de julho de 2026, o céu envia uma onda de luz, proteção e prosperidade que promete mudar o rumo das coisas.
Três signos do zodíaco entram sob o manto de um verdadeiro alinhamento de sorte. Para eles, não se trata de pequenas melhorias, mas sim de bênçãos sem medidas: portões que se escancaram no trabalho, milagres nas finanças e uma paz profunda que finalmente vai voltar a habitar a mente e o lar.
Descubra se o seu signo está na lista dos favorecidos pelo universo a partir de amanhã:
1. Leão: a coroação da sua nova jornada
O Sol se prepara para entrar no seu signo e, já a partir do dia 21, a sua aura muda completamente. A sensação de estar invisível ou estagnado se dissipa como fumaça.
Onde a bênção se manifesta? No seu poder de atração, na saúde e na realização pessoal. O universo vai te entregar o reconhecimento pelo qual você tanto batalhou em silêncio.
Projetos antigos vão ganhar força, a sua energia vital será renovada e a prosperidade financeira virá acompanhada de um sentimento indescritível de merecimento e vitória.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Áries: a porta da sorte e das paixões se abre
Para o ariano, a bênção chega como um sopro de vida, alegria e fluidez. O céu ativa a sua área de conquistas, prazeres e amor, trazendo uma leveza que você não experimentava há muito tempo.
Onde a bênção se manifesta? Nos caminhos abertos e nas conexões. Se você estava travado em alguma decisão ou sofrendo por causa de relacionamentos, a partir de 21/07 o nó se desfaz.
Espere por boas notícias relacionadas a dinheiro de forma inesperada, encontros marcantes e uma criatividade afiada que vai te destacar no ambiente de trabalho.
3. Sagitário: milagres e respostas do destino
O arqueiro do zodíaco, que tanto ama a liberdade e a expansão, verá o universo agir de forma quase mágica para resolver problemas que pareciam sem solução.
Onde a bênção se manifesta? Na justiça, nos estudos, nas viagens e na libertação de velhos fardos. Aquele processo demorado, a resposta de um exame, a aprovação que você tanto precisava ou a solução de uma pendência financeira antiga vai chegar a seu favor.
A fé que você nunca perdeu será recompensada com juros e correção monetária pelo destino.