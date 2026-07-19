Onda de calmaria coloca a vida de 3 signos nos eixos na última semana de julho

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A última semana do mês traz estabilidade, alívio no estresse e reorganização financeira e afetiva para três signos. Veja se o seu está na lista.

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Depois de um período de mar agitado, cobranças excessivas e aquela sensação exaustiva de que você estava apenas apagando incêndios no dia a dia, o universo finalmente resolveu desacelerar o ritmo.

A última semana de julho de 2026 chega trazendo um verdadeiro bálsamo astrológico: uma poderosa onda de calmaria vai reajustar as energias e colocar a vida de três signos do zodíaco nos eixos.

Com a consolidação da temporada de Sol em Leão e trânsitos mais harmônicos entre a Lua e planetas de estabilidade, aquela turbulência mental e os imprevistos da rotina perdem força. É o momento perfeito para organizar as finanças, pacificar os relacionamentos e recuperar o fôlego.

Descubra se o seu signo terá os caminhos reorganizados por essa calmaria reparadora:

1. Touro: o retorno à estabilidade e o alívio na rotina



Para o taurino, que valoriza o chão firme sob os pés, os últimos tempos podem ter sido caóticos e cheios de oscilações na saúde ou no ambiente de trabalho.

O que entra nos eixos? A sua paz de espírito. Na última semana do mês, a engrenagem do seu cotidiano volta a girar de forma previsível e segura.

Mal-entendidos com colegas de trabalho serão resolvidos com conversas tranquilas, e o seu orçamento financeiro vai ganhar a estabilidade que você tanto buscou. Aproveite para desfrutar do conforto do seu lar.

2. Câncer: o fim do transbordo emocional e clareza no amor



Após passar por um fechamento de ciclo intenso e lidar com as emoções à flor da pele, o canceriano finalmente vai sentir a poeira baixar e o coração se acalmar.

O que entra nos eixos? Suas relações afetivas e a sua mente. Aquela ansiedade ou carência que nublava os seus dias dá lugar a um sentimento profundo de autoacolhimento.

No amor, as DRs (discussões de relacionamento) perdem o sentido e abrem espaço para um convívio maduro, leve e afetuoso. Você se sentirá seguro de si como há muito tempo não ficava.

3. Libra: o reequilíbrio da balança e decisões acertadas



Você passou as últimas semanas tentando equilibrar os pratos, agradar a todos e gerenciar o estresse alheio, o que acabou esgotando as suas próprias baterias.

O que entra nos eixos? Suas prioridades e a sua agenda. A última semana de julho trará o silêncio necessário para que você consiga organizar seus planos de carreira e focar em você.

O universo vai te ajudar a dizer os "nãos" necessários com elegância, tirando o peso das suas costas e devolvendo a harmonia e o sono tranquilo que você tanto precisava.