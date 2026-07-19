Fartura chega para 3 signos entre 20/07 e 20/09
Uma longa e poderosa janela astrológica de dois meses destrava a vida financeira, trazendo lucros, contratos e dinheiro para três signos.
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Se o seu primeiro semestre foi marcado por um controle rígido de gastos, contas que pareciam não dar trégua ou aquela incômoda sensação de que a engrenagem financeira estava travada, abra os braços. O céu está prestes a inaugurar uma das janelas mais generosas do ano.
Entre os dias 20 de julho e 20 de setembro de 2026, uma poderosa configuração cósmica de longo prazo vai abrir as comportas da prosperidade.
Serão dois meses inteiros onde a energia solar de Leão e Virgem, combinada com o movimento estratégico de planetas de expansão e colheita material, fará com que a fartura chegue com força para três signos do zodíaco.
Para esses nativos, o dinheiro deixará de ser um motivo de preocupação para se tornar um fluxo constante. Descubra se o seu signo está na lista dos grandes abençoados por essa temporada de vacas gordas:
1. Touro: a grande colheita do ano e segurança material
Regido por Vênus, o taurino ama a estabilidade e o conforto, e esse período de dois meses será o cenário perfeito para você construir o seu império. O universo vai finalmente pagar os dividendos de todo o esforço que você investiu nos últimos meses.
De onde vem a fartura? Aumentos salariais expressivos, consolidação de contratos de longo prazo e um retorno financeiro surpreendente de investimentos passados.
Se você estava planejando comprar um imóvel, trocar de carro ou fazer um grande investimento no seu conforto, a energia entre julho e setembro estará totalmente a seu favor. O dinheiro trabalha para você agora.
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2. Leão: magnetismo financeiro e portas escancaradas
O ciclo começa exatamente com o Sol entrando no seu signo, inaugurando o seu novo ano pessoal com o pé direito. O magnetismo leonino estará tão avassalador que você vai atrair oportunidades lucrativas quase que por gravidade.
De onde vem a fartura? Reconhecimento profissional imediato e sucesso em projetos autorais. Se você trabalha por conta própria, espere uma enxurrada de novos clientes dispostos a pagar exatamente o que você vale.
O universo pede que você não tenha medo de brilhar e de assumir o topo; a liderança vai te render excelentes lucros e bônus inesperados.
3. Virgem: mente cirúrgica para os negócios e lucros multiplicados
A partir de agosto, o Sol e outros planetas rápidos entram no seu signo, ativando a sua capacidade de organização e faro para os negócios. Sua mente analítica estará afiadíssima para enxergar ouro onde ninguém mais vê.
De onde vem a fartura? Fontes alternativas de renda, comissões gordas e renegociações de contratos que vão virar o jogo a favor do seu bolso.
É uma fase maravilhosa para quitar dívidas antigas, ver o saldo da poupança crescer e fechar acordos de bastidores altamente lucrativos. Você estará com a faca e o queijo na mão para ditar as regras do jogo financeiro.