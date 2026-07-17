Virada de chave: 3 signos com caminhos abertos entre 20/07 e 30/07
Uma poderosa configuração cósmica no fim de julho traz prosperidade, respostas aguardadas e novas portas abertas para três signos.
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Se você sentiu que os primeiros meses deste ano foram uma subida íngreme e cheia de obstáculos, prepare-se para respirar aliviado.
O céu está prestes a mudar de frequência. Entre os dias 20 e 30 de julho de 2026, uma poderosa combinação astrológica — impulsionada pela entrada do Sol no signo de Leão e por aspectos fluídos de planetas da prosperidade — vai criar uma verdadeira virada de chave.
Para três signos do zodíaco, esse período funcionará como um verdadeiro "abre caminhos". Portas que antes pareciam emperradas no trabalho, nas finanças e na vida pessoal vão se abrir com uma facilidade surpreendente. É hora de sintonizar com a abundância e deixar a estagnação para trás.
Descubra se o seu signo está na lista dos grandes sortudos deste fim de julho:
1. Áries: o despertar da sorte e do reconhecimento
Para o ariano, a última semana pode ter sido de pura paciência (algo difícil para você), mas o jogo vira completamente a partir do dia 20. O Sol em um signo do mesmo elemento que o seu (Fogo) vai ativar a sua zona de conquistas e magnetismo pessoal.
Onde os caminhos se abrem? Na sua capacidade de liderar e atrair atenção positiva. Se você estava esperando uma resposta sobre um projeto, um aumento ou uma nova oportunidade de emprego, esses dez dias serão decisivos.
O universo pede que você coloque a sua cara no mundo: sua criatividade estará em alta e sua autoridade será reconhecida.
2. Gêmeos: novos contatos e expansão financeira
O geminiano passará por um momento onde a sua maior habilidade — a comunicação — se transformará em um ímã de boas notícias e lucros inesperados.
Onde os caminhos se abrem? Nas negociações, contratos e parcerias. Sabe aquela conversa informal que acaba virando um negócio lucrativo?
É exatamente isso o que esse trânsito promete. Uma ideia antiga pode receber o investimento ou o apoio de que precisava para sair do papel. O dinheiro tende a circular com mais fluidez na sua mão entre os dias 20 e 30.
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3. Sagitário: expansão de horizontes e respostas do destino
A sensação de estar correndo em círculos ou preso à burocracia chega ao fim. O final de julho traz para o sagitariano a clareza mental e a expansão que você tanto buscou nos últimos meses.
Onde os caminhos se abrem? Em processos na justiça, exames, viagens, estudos e grandes projetos de vida.
Aquela resposta que você tanto esperava e que parecia esquecida em alguma gaveta finalmente vai chegar — e a seu favor. Seus horizontes vão se ampliar e você recuperará a sua fé inabalável no futuro. É o momento perfeito para dar passos ousados.