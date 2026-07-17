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Ventos da prosperidade sopram forte para 5 signos após o dia 23/07

A consolidação da temporada de Leão e novos movimentos cósmicos abrem as portas do dinheiro, do sucesso e do emprego para cinco signos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/07/2026 às 19:40
Imagem: Signos do Zodíaco
Imagem: Signos do Zodíaco - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Se as últimas semanas pareceram um teste de resistência para o seu bolso ou para a sua paciência nos negócios, respire fundo.

O cenário astrológico está prestes a passar por uma mudança de comando de tirar o fôlego. Logo após o dia 23 de julho de 2026, com a consolidação da temporada leonina e movimentos estratégicos de planetas ligados à expansão material, os ventos da prosperidade vão soprar com força total.

No entanto, o universo distribui suas cartas de formas diferentes e, desta vez, apenas cinco signos do zodíaco estarão na frequência exata para sintonizar e colher os frutos financeiros e profissionais dessa nova onda de abundância.

Descubra se o seu signo faz parte do grupo selecionado para prosperar no final do mês:

1. Leão: a colheita do ano começou

O Sol já brilha no seu signo e, logo após o dia 23, você sentirá um empurrão extra do universo. O magnetismo leonino estará intocável, o que atrai oportunidades lucrativas quase que por gravidade.

O foco da prosperidade: Dinheiro através da sua imagem, liderança e projetos autorais. Se você trabalha por conta própria, espere uma enxurrada de novos clientes. Se está no mercado corporativo, suas ideias serão finalmente valorizadas (e monetizadas). É hora de cobrar o que você realmente vale.

2. Virgem: intuição afiada e lucros de bastidores

Para o virginiano, a prosperidade neste final de julho não virá de grandes palcos, mas sim de movimentos estratégicos e silenciosos. O céu ativará sua mente analítica para enxergar oportunidades onde ninguém mais vê.

O foco da prosperidade: Investimentos certeiros, quitação de dívidas e dinheiro vindo de fontes inesperadas (como comissões, heranças ou bônus). É um período excelente para fechar acordos às portas fechadas ou planejar o próximo grande passo financeiro. Confie no seu sexto sentido.

3. Sagitário: expansão de negócios e conexões distantes

O arqueiro do zodíaco verá a sorte sorrir de forma ampla. Após o dia 23, qualquer bloqueio que limitava o crescimento dos seus planos profissionais vai por água abaixo.

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O foco da prosperidade: Lucros ligados a viagens, comércio exterior, internet, ensino ou processos que estavam travados na Justiça. Parcerias com pessoas de fora da sua cidade ou grandes empresas tendem a trazer retornos financeiros muito acima da média. O mundo ficou pequeno para as suas ambições.

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4. Touro: estabilidade e valorização no trabalho

Depois de um período de muitas cobranças e cansaço na rotina, o taurino finalmente começa a ver a cor do dinheiro e o retorno de tanto esforço.

O foco da prosperidade: Reconhecimento no emprego atual, propostas para mudar de cargo ou uma nova fonte de renda estável. O universo vai premiar a sua constância. É também um momento próspero para investir no conforto do seu lar ou em bens duráveis que vão valorizar com o tempo.

5. Capricórnio: transformações e investimentos de peso

Você não brinca quando o assunto é finanças, e o céu pós-23/07 vai jogar exatamente no seu time. Uma energia de poder e regeneração vai movimentar as suas contas bancárias.

O foco da prosperidade: Grandes negociações, heranças, fusões de negócios ou o retorno surpreendente de um dinheiro que você já dava como perdido. O momento é ideal para renegociar contratos antigos com vantagens avassaladoras para o seu bolso. Você estará com a faca e o queijo na mão.

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