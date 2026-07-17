Instabilidade emocional: 4 signos que entram em fase sensível próxima semana

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Movimentos astrológicos na próxima semana mexem com o humor e o cansaço mental de quatro signos. Veja o alerta e como se proteger.

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Se você sentiu o clima pesado ou percebeu que as lágrimas estão rolando por qualquer motivo nos últimos dias, não se culpe: o céu está passando por uma transição intensa.

A partir da próxima semana, a dança dos planetas e a oscilação das fases lunares vão mexer diretamente com o nosso campo vibracional, trazendo à tona uma onda de instabilidade emocional.

Para quatro signos do zodíaco, essa mudança será sentida na pele de forma muito mais aguda. Eles entram em uma fase de extrema sensibilidade, onde os sentimentos ficam à flor da pele, as reações se tornam imprevisíveis e o cansaço psicológico pode cobrar o seu preço.

Descubra se o seu signo está na lista dos que precisarão de uma dose extra de paciência e autocuidado nos próximos dias:

1. Câncer: o transbordo das águas emocionais



Sendo um signo regido diretamente pela Lua, qualquer oscilação no céu mexe com o seu humor. Na próxima semana, com o Sol se despedindo oficialmente do seu signo, você entra no período conhecido como "fechamento de ciclo".

Onde a sensibilidade bate? Na sensação de esgotamento. Você pode se sentir incrivelmente carente em um minuto e, no segundo seguinte, querer se isolar do mundo inteiro. Pequenos comentários de amigos ou familiares parecerão críticas gigantescas.

O conselho astral: Não tente racionalizar tudo o que sente. Permita-se chorar, acolha suas fragilidades e lembre-se de que você não precisa carregar os problemas do mundo nas costas.

2. Peixes: a esponja energética no limite



O pisciano já é naturalmente sensível, mas na próxima semana as suas barreiras de proteção energética estarão praticamente invisíveis. Você estará absorvendo a tensão, a raiva e a tristeza de qualquer ambiente em que pisar.

Onde a sensibilidade bate? Na confusão mental e na fadiga extrema. Pode ser difícil distinguir o que é o seu sentimento e o que é o estresse de outra pessoa. Cobranças profissionais ou desentendimentos bobos no amor vão parecer o fim do mundo.

O conselho astral: Pratique o distanciamento estratégico. Aprenda a dizer "não" para proteger a sua paz, evite pessoas que reclamam demais e tire momentos de silêncio para limpar a sua mente.

3. Escorpião: o vulcão interno prestes a entrar em erupção



Para você, a instabilidade não se manifesta necessariamente em choro, mas sim em uma intensa turbulência interna. Velhas feridas, mágoas do passado ou paranoias que você achava que já estavam enterradas vão insistir em voltar.

Onde a sensibilidade bate? No controle e na desconfiança. Você pode se pegar reagindo com reatividades exageradas, ciúmes infundados ou na defensiva com as pessoas que ama, simplesmente por medo de ser rejeitado ou machucado.

O conselho astral: Em vez de explodir com o outro ou se fechar em uma armadura, use essa intensidade para entender o que ainda precisa ser curado dentro de você. Escrever seus pensamentos pode ajudar a esvaziar a mente.

4. Libra: a balança que perde o equilíbrio



Você passa a vida tentando manter a harmonia e agradar a todos ao seu redor, mas a próxima semana vai mostrar que essa conta não fecha. A pressão para tomar decisões e a sensação de que ninguém está reconhecendo o seu esforço vão desestabilizar o seu humor.

Onde a sensibilidade bate? Na indecisão e na ansiedade. Você se sentirá pressionado por prazos ou por cobranças nos relacionamentos, o que pode gerar crises de choro por frustração ou irritabilidade com a rotina.

O conselho astral: Pare de tentar ser perfeito e aceite que tudo bem não dar conta de tudo. Tire o foco das necessidades dos outros e coloque um pouco de atenção no que você precisa para ficar bem.