Fase romântica começa para 3 signos em 22/07
A entrada do Sol em Leão incendeia o zodíaco e abre as portas para paixões intensas, reconciliações e muito magnetismo para três signos.
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Se você sentiu que os relacionamentos andavam mornos, cheios de mal-entendidos ou que a rotina tinha engolido a paixão nas últimas semanas, prepare-se para uma deliciosa mudança de ventos.
A partir do dia 22 de julho de 2026, o universo dá uma guinada afetiva com o Sol entrando oficialmente no signo de Leão, injetando doses maciças de romance, calor, generosidade e magnetismo no zodíaco.
Para três signos, essa transição será o marco inicial de uma fase intensamente romântica. O amor sairá da defensiva para virar o protagonista dos próximos dias, abrindo caminhos para reconciliações, declarações apaixonadas e encontros inesquecíveis.
Descubra se o seu signo está prestes a viver um verdadeiro conto de fadas moderno:
1. Áries: a chama da paixão e da conquista reacende
O ariano entra em um dos períodos mais quentes e divertidos do ano para o seu coração. O Sol em Leão ativa diretamente a sua casa do romance, dos flertes e dos prazeres, fazendo com que o seu charme fique simplesmente irresistível a partir do dia 22.
O que esperar da fase romântica? Se você está solteiro, o universo vai colocar pessoas interessantes e cheias de atitude no seu caminho; prepare-se para borboletas no estômago.
Se já está comprometido, a rotina vai embora: o clima esquenta entre quatro paredes, e o casal sentirá uma vontade enorme de namorar, sair e celebrar a cumplicidade.
2. Aquário: o espelho do amor verdadeiro
Como Leão é o seu signo oposto complementar, o Sol vai iluminar diretamente a sua área de relacionamentos sérios, casamentos e parcerias de vida. Toda aquela postura mais racional e desapegada do aquariano vai dar espaço a um desejo profundo de conexão real.
O que esperar da fase romântica? É hora de tirar as máscaras. Conexões superficiais não terão espaço, mas os relacionamentos reais vão ganhar uma solidez linda.
Namoros antigos podem evoluir para casamento, e conversas sinceras vão curar mágoas do passado. Se estiver solteiro, alguém com potencial para mexer com as suas estruturas e com os seus planos de futuro pode surgir quando você menos esperar.
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3. Leão: o centro das atenções e o merecimento no amor
O Sol entra no seu signo em 22/07, inaugurando o seu novo ano pessoal e elevando o seu magnetismo ao nível máximo. No amor, você não aceitará nada menos do que ser tratado como a realeza que é. A boa notícia é que o universo vai conspirar para te dar exatamente isso.
O que esperar da fase romântica? Você estará exalando brilho e autoconfiança, o que funciona como um ímã para o amor.
Seu parceiro (ou pretendente) fará de tudo para te agradar, cobrindo você de elogios, mimos e atenção. É uma fase de muito afeto, onde você se sentirá profundamente amado, desejado e seguro para abrir o coração sem medo.