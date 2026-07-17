Ciclo de abundância: 4 signos que vão atrair dinheiro até 15/08
A temporada do Sol em Leão ativa a energia da prosperidade, abrindo portas financeiras, lucros e novos negócios para quatro signos.
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Se o primeiro semestre foi de contas apertadas, malabarismos financeiros ou aquela sensação de que você trabalhava muito e o dinheiro sumia rápido, respire fundo. O relógio cósmico está prestes a dar uma grande virada a favor do seu bolso.
Com o Sol brilhando no altivo e próspero signo de Leão, o universo abre um ciclo de abundância que vai ditar o ritmo das finanças até o dia 15 de agosto de 2026.
Durante este período de quase um mês, a energia solar se junta a trânsitos fluídos de planetas materiais, gerando um verdadeiro ímã de prosperidade. No entanto, quatro signos do zodíaco estarão na linha de frente para sintonizar essa frequência e atrair dinheiro, novos negócios e o tão sonhado alívio financeiro.
Descubra se o seu signo está na lista dos abençoados pela sorte financeira:
1. Leão: o dono do palco e do ouro
O Sol já brilha no seu signo, inaugurando o seu novo ano pessoal. Na astrologia, Leão rege o ouro, o brilho e o merecimento, o que significa que o seu magnetismo para atrair riqueza estará no nível máximo até 15/08.
Como o dinheiro chega? Através do seu próprio esforço, de ideias autorais e de uma postura de liderança. Clientes vão te procurar pelo seu valor e propostas de trabalho inesperadas podem surgir.
Se você tem um negócio próprio, é o momento perfeito para lançar produtos ou aumentar suas tarifas. Valorize-se e o mercado fará o mesmo.
2. Touro: o retorno dos investimentos e da estabilidade
Regido por Vênus, o planeta das finanças, o taurino finalmente sai de uma fase de muita cobrança e cansaço na rotina profissional para colher os frutos palpáveis do que plantou nos últimos meses.
Como o dinheiro chega? O universo vai premiar a sua constância. Espere por bônus na empresa atual, comissões atrasadas ou o retorno de um investimento feito no passado.
Também é um período excelente para quem deseja fechar negócios imobiliários, comprar ou vender bens duráveis com margens de lucro excelentes.
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3. Virgem: lucros estratégicos e dinheiro inesperado
Para o virginiano, a abundância neste ciclo não virá necessariamente de grandes palcos, mas de movimentos inteligentes nos bastidores. Sua mente analítica estará afiadíssima para enxergar oportunidades de ganho que outras pessoas deixam passar.
Como o dinheiro chega? Fontes alternativas de renda, renegociações contratuais avassaladoras para o seu bolso ou dinheiro vindo por caminhos inesperados (como heranças, prêmios ou a quitação de uma dívida antiga que você já dava como perdida). É hora de planejar e agir em silêncio.
4. Capricórnio: o mestre das grandes negociações
Você lida muito bem com as estruturas materiais, e este ciclo solar vai jogar exatamente no seu time. Uma energia de poder, transformação e regeneração vai movimentar as suas contas bancárias.
Como o dinheiro chega? Através de parcerias de peso, contratos de longo prazo e fusões de negócios. Se você estava buscando patrocinadores, investidores ou apoio financeiro para um grande projeto, as portas vão se abrir antes de 15/08. Você estará com as cartas certas para ditar as regras do jogo financeiro.