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Fase diferente começa para 5 signos entre 18/07 e 18/08

Movimento solar e trânsitos astrológicos ativam transformações profundas na carreira, no amor e na vida pessoal de cinco signos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/07/2026 às 22:58
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Imagem de signos - Reprodução/Magnific

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Se você tem sentido uma atmosfera de transição no ar, prepare-se: o relógio cósmico está prestes a dar uma grande virada.

Entre os dias 18 de julho e 18 de agosto de 2026, o céu passará por uma dança astrológica intensa, marcada pela transição do Sol para o vibrante signo de Leão e por aspectos planetários que exigem ação, coragem e autenticidade.

Este período de exatamente um mês marca o início de uma fase completamente diferente para cinco signos do zodíaco. Algumas estruturas antigas vão desmoronar para dar espaço a novos começos, seja no amor, nas finanças ou na forma como você se posiciona no mundo.

Descubra se o seu signo está prestes a entrar nessa nova frequência astral:

1. Leão: o renascimento e a colheita do seu poder

Com o início do seu ciclo solar (o seu aniversário!) neste período, você encerra oficialmente o inferno astral e dá as boas-vindas ao seu novo ano pessoal.

O que muda na nova fase? O cansaço e as dúvidas que nublaram sua visão nas últimas semanas desaparecem. Você entra em uma fase de imensa vitalidade física e magnetismo.

O foco total será em você: sua imagem, seus desejos e seus projetos pessoais ganham prioridade máxima. É hora de reinar novamente.

2. Aquário: o espelho das relações e parcerias

Para o seu signo oposto complementar, o Sol iluminará diretamente a sua área de relacionamentos sérios, parcerias e casamentos neste mês.

O que muda na nova fase? O individualismo dá espaço à necessidade de compartilhar.

Você verá suas conexões passarem por um filtro de verdade: compromissos afetivos podem se consolidar de vez, enquanto relações superficiais ou desgastadas chegarão ao fim sem drama. Novas e brilhantes sociedades de negócios também estão no radar.

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3. Touro: o foco se volta para o lar e as raízes

O taurino sentirá uma mudança drástica de foco durante este período. A energia do céu empurra você para dentro de casa, para a sua intimidade e para a sua história.

O que muda na nova fase? Assuntos familiares pendentes ou burocracias ligadas a imóveis finalmente começam a se resolver.

É uma fase excelente para redecorar o seu espaço, mudar de residência ou simplesmente se reconectar com suas origens. Você sentirá uma necessidade profunda de acolhimento e paz no seu santuário particular.

4. Escorpião: o topo do mundo e o sucesso profissional

Prepare-se para trabalhar duro e colher os louros do seu esforço. O céu deste período ativa diretamente o ponto mais alto do seu mapa astral: a sua carreira.

O que muda na nova fase? A invisibilidade acabou. Seus chefes, clientes e o mercado de trabalho estarão de olho em você. É o momento perfeito para assumir novos cargos, lançar projetos autorais ou buscar aquela promoção desejada. Seu poder de liderança estará inquestionável.

5. Áries: a explosão da criatividade e do romance

O ariano entra em uma das fases mais divertidas e apaixonantes do ano. A seriedade excessiva das últimas semanas dá lugar à leveza e ao prazer de viver.

O que muda na nova fase? Sua sorte para jogos, sorteios e apostas estará em alta, mas o grande destaque será no amor e nos hobbies. Se estiver solteiro, novos e intensos flertes devem surgir. Se já estiver em um relacionamento, a chama da paixão será reacendida. A criatividade estará transbordando!

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