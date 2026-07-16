Coração aberto: 3 signos enfrentam fase de vulnerabilidade

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De 17 a 26 de julho de 2026, trânsitos astrológicos exigem que três signos do zodíaco baixem a guarda e cuidem da saúde emocional.

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Se a última semana trouxe uma sensação de cansaço emocional ou de que as coisas estavam fora do seu controle, o céu dos próximos dias pede um recolhimento estratégico.

Entre os dias 17 e 26 de julho de 2026, a transição lunar e o posicionamento de planetas pessoais vão mexer profundamente com as nossas estruturas internas.

Para três signos do zodíaco, esse trânsito abrirá uma fase de extrema vulnerabilidade. Não se trata de um período de azar, mas sim de um chamado do universo para baixar a guarda, encarar as próprias fragilidades e curar feridas que vinham sendo mascaradas pela correria do dia a dia.

Descubra se o seu signo passará por esse momento de introspecção e como atravessá-lo:

1. Câncer: o fechamento de um ciclo emocional intenso



Com o Sol se despedindo do seu signo nos próximos dias para entrar em Leão, você entra no período conhecido como "fim de ciclo". A energia de cansaço acumulado e a sensibilidade estarão no limite.

Onde a vulnerabilidade bate? Nas suas relações mais íntimas e na sua autocobrança. Você sentirá uma necessidade enorme de acolhimento, mas pode se fechar em sua casca por medo de parecer fraco ou de incomodar os outros.

O conselho astral: Não tente carregar o mundo nas costas. Permita-se chorar se for preciso, descanse e lembre-se de que expressar o que sente não é sinal de fraqueza, mas de força.

2. Escorpião: o espelho das feridas do passado



O escorpiano costuma guardar seus segredos a sete chaves, mas o céu deste período vai funcionar como um espelho retrovisor, trazendo à tona memórias, ressentimentos ou situações mal resolvidas do passado que você achou que já tinha superado.

Onde a vulnerabilidade bate? No medo da rejeição e na dificuldade de confiar. Paranoias infundadas ou ciúmes podem surgir nas relações. Há uma sensação de estar com os nervos à flor da pele, reagindo na defensiva a qualquer comentário.

O conselho astral: Em vez de atacar para se defender, respire fundo. Use essa sensibilidade aguçada para fazer uma limpeza emocional interna e deixar ir de vez o que não serve mais.

3. Peixes: absorvendo a energia do mundo



Para o signo mais empático do zodíaco, a barreira de proteção energética estará praticamente invisível nesta semana. Você estará como uma verdadeira esponja, absorvendo as dores, tensões e problemas de todas as pessoas ao seu redor.

Onde a vulnerabilidade bate? No esgotamento físico e mental. A falta de limites claros entre o que é o seu problema e o que é o problema do outro vai te deixar exausto. Cobranças profissionais ou familiares podem parecer pesadas demais para aguentar.

O conselho astral: Aprenda a dizer "não" para preservar sua saúde mental. Estabeleça limites saudáveis, pratique o distanciamento de ambientes carregados e tire momentos para ficar sozinho e recarregar suas baterias na natureza ou no silêncio.