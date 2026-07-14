Hora de desacelerar chega para 2 signos entre 15/07 e 31/07
Segunda quinzena de julho exige detox digital, descanso e limites para dois signos do zodíaco evitarem o esgotamento mental; confira.
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Se você passou as últimas semanas correndo contra o tempo, equilibrando mil pratos e sentindo que a sua mente não desliga nem na hora de dormir, o universo tem um recado urgente: é hora de puxar o freio de mão.
Nem só de produtividade e correria vive o ser humano, e insistir no cansaço só vai levar ao esgotamento.
Entre 15 e 31 de julho de 2026, a transição do Sol para o signo de Leão e a retrogradação de planetas importantes em signos de água e terra trazem um convite irrecusável à introspecção e ao descanso.
Para dois signos em específico, desacelerar não será apenas uma opção, mas uma necessidade absoluta para preservar a saúde física e mental.
Descubra se o seu signo precisa urgentemente tirar o pé do acelerador na segunda quinzena de julho:
1. Áries: o guerreiro cansado precisa baixar as armas
Você é conhecido por sua energia inesgotável e por liderar batalhas diárias, mas o cansaço acumulado das cobranças de meados de julho finalmente cobrou o seu preço.
Por que desacelerar agora? Se você continuar ignorando os sinais de fadiga do seu corpo, a sua imunidade ou o seu humor vão estourar.
O céu do final do mês pede que você entenda que não precisa resolver os problemas do mundo hoje. Delegue tarefas no trabalho, cancele compromissos sociais que parecem obrigações e tire momentos para simplesmente não fazer nada. O ócio criativo será o seu melhor remédio para recuperar a vitalidade.
2. Gêmeos: hora de desligar o excesso de abas abertas na mente
Sua mente é um turbilhão constante de ideias, conversas, planos e projetos. O problema é que o excesso de estímulos mentais e de interações nas últimas semanas deixou a sua bateria psíquica no limite.
Por que desacelerar agora? Você está prestes a entrar em um estado de estafa mental se não aprender a silenciar o exterior. Use a segunda metade de julho para fazer um verdadeiro detox digital.
Diminua o tempo de tela, evite entrar em debates desgastantes e reduza o ritmo dos seus pensamentos através de atividades manuais, caminhadas ao ar livre ou simplesmente ouvindo o silêncio. Nem toda mensagem precisa de uma resposta imediata.
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