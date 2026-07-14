Fase de boas notícias começa para 4 signos depois de 15/07

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Alinhamento entre a Lua Nova e Mercúrio destrava respostas, traz oportunidades de trabalho e alívio financeiro para quatro signos; confira.

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Se a sua rotina tem sido uma sequência interminável de "apagar incêndios", resolver problemas de última hora e lidar com aquela sensação de cansaço acumulado, o céu traz um aviso de alívio: a maré está mudando.

A partir desta semana, o peso energético começa a se dissipar para dar lugar a um fluxo de leveza e clareza mental.

A partir de 15 de julho de 2026, a entrada da Lua Nova em um aspecto de extrema harmonia com o planeta Mercúrio promete movimentar a comunicação, as respostas e as oportunidades práticas.

Para quatro signos do zodíaco, esse movimento marca o início de uma fase repleta de boas notícias. Sabe aquelas respostas que você tanto aguardava? Elas estão prestes a chegar.

Descubra se o seu signo está na lista dos agraciados por essa lufada de ar fresco:

1. Gêmeos: respostas aguardadas e novos horizontes



A comunicação, que é o seu forte, finalmente jogará totalmente a seu favor. Se você estava se sentindo travado ou sem respostas claras sobre o seu futuro, o cenário muda radicalmente.

De onde vêm as boas notícias: Deixe o telefone por perto e fique atento aos seus e-mails. Este período traz a resolução de uma dúvida que vinha tirando o seu sono — seja a resposta positiva de um processo seletivo, a aprovação de um projeto ou um retorno burocrático importante.

O fluxo de informações será ágil, transparente e muito favorável para os seus planos.

2. Leão: reconhecimento e portas abertas na carreira



O Sol se prepara para entrar no seu signo em breve, e você já começa a sentir os efeitos dessa vitalidade renovada. As sombras e as incertezas das últimas semanas começam a se dissipar.

De onde vêm as boas notícias: O universo vai conspirar para que o seu esforço seja finalmente enxergado por quem realmente importa.

Boas notícias relacionadas a uma promoção, um convite profissional inesperado ou uma nova e lucrativa parceria de negócios vão bater à sua porta. É hora de aceitar os elogios e colher os frutos da sua dedicação.

3. Libra: conciliações e surpresas no campo financeiro



As tensões que vinham desgastando as suas relações cotidianas ou tirando a harmonia do seu bolso estão com os dias contados. O céu atual traz equilíbrio e boas surpresas práticas.

De onde vêm as boas notícias: Na vida financeira, uma entrada de dinheiro inesperada ou a facilidade para quitar uma pendência antiga trará um enorme alívio.

No campo pessoal, aquela conversa difícil que você vinha adiando vai acontecer de forma surpreendentemente leve e pacífica, restabelecendo a harmonia e o entendimento mútuo.

4. Peixes: refrigério emocional e oportunidades de expansão



Sua sensibilidade captou muita energia densa recentemente, mas o aspecto harmonioso de Mercúrio com Netuno (seu regente) vai agir como um bálsamo de cura e renovação de esperanças.

De onde vêm as boas notícias: As novidades chegam para destravar a sua rotina íntima e familiar. Pode ser a solução de um problema de saúde (seu ou de alguém querido), uma boa notícia sobre moradia ou o início de um projeto criativo muito prazeroso.

Você sentirá uma paz de espírito que há muito tempo não experimentava, com a certeza de que a vida voltou a fluir.