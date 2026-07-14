Fase de boas notícias começa para 4 signos depois de 15/07
Alinhamento entre a Lua Nova e Mercúrio destrava respostas, traz oportunidades de trabalho e alívio financeiro para quatro signos; confira.
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Se a sua rotina tem sido uma sequência interminável de "apagar incêndios", resolver problemas de última hora e lidar com aquela sensação de cansaço acumulado, o céu traz um aviso de alívio: a maré está mudando.
A partir desta semana, o peso energético começa a se dissipar para dar lugar a um fluxo de leveza e clareza mental.
A partir de 15 de julho de 2026, a entrada da Lua Nova em um aspecto de extrema harmonia com o planeta Mercúrio promete movimentar a comunicação, as respostas e as oportunidades práticas.
Para quatro signos do zodíaco, esse movimento marca o início de uma fase repleta de boas notícias. Sabe aquelas respostas que você tanto aguardava? Elas estão prestes a chegar.
Descubra se o seu signo está na lista dos agraciados por essa lufada de ar fresco:
1. Gêmeos: respostas aguardadas e novos horizontes
A comunicação, que é o seu forte, finalmente jogará totalmente a seu favor. Se você estava se sentindo travado ou sem respostas claras sobre o seu futuro, o cenário muda radicalmente.
De onde vêm as boas notícias: Deixe o telefone por perto e fique atento aos seus e-mails. Este período traz a resolução de uma dúvida que vinha tirando o seu sono — seja a resposta positiva de um processo seletivo, a aprovação de um projeto ou um retorno burocrático importante.
O fluxo de informações será ágil, transparente e muito favorável para os seus planos.
2. Leão: reconhecimento e portas abertas na carreira
O Sol se prepara para entrar no seu signo em breve, e você já começa a sentir os efeitos dessa vitalidade renovada. As sombras e as incertezas das últimas semanas começam a se dissipar.
De onde vêm as boas notícias: O universo vai conspirar para que o seu esforço seja finalmente enxergado por quem realmente importa.
Boas notícias relacionadas a uma promoção, um convite profissional inesperado ou uma nova e lucrativa parceria de negócios vão bater à sua porta. É hora de aceitar os elogios e colher os frutos da sua dedicação.
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3. Libra: conciliações e surpresas no campo financeiro
As tensões que vinham desgastando as suas relações cotidianas ou tirando a harmonia do seu bolso estão com os dias contados. O céu atual traz equilíbrio e boas surpresas práticas.
De onde vêm as boas notícias: Na vida financeira, uma entrada de dinheiro inesperada ou a facilidade para quitar uma pendência antiga trará um enorme alívio.
No campo pessoal, aquela conversa difícil que você vinha adiando vai acontecer de forma surpreendentemente leve e pacífica, restabelecendo a harmonia e o entendimento mútuo.
4. Peixes: refrigério emocional e oportunidades de expansão
Sua sensibilidade captou muita energia densa recentemente, mas o aspecto harmonioso de Mercúrio com Netuno (seu regente) vai agir como um bálsamo de cura e renovação de esperanças.
De onde vêm as boas notícias: As novidades chegam para destravar a sua rotina íntima e familiar. Pode ser a solução de um problema de saúde (seu ou de alguém querido), uma boa notícia sobre moradia ou o início de um projeto criativo muito prazeroso.
Você sentirá uma paz de espírito que há muito tempo não experimentava, com a certeza de que a vida voltou a fluir.