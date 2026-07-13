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4 signos entram em fase de satisfação pessoal depois de 15/07

Trânsito solar favorável a partir de 15/07 traz renovação da autoestima, paz mental e colheita de bem-estar para quatro signos; veja.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 13/07/2026 às 22:17
Imagem: Roda de signos do zodíaco
Imagem: Roda de signos do zodíaco - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Depois de uma temporada de cobranças intensas, noites mal dormidas e aquela sensação incômoda de que a vida estava cobrando caro demais por cada pequena conquista, a maré finalmente vai virar. O universo decidiu que é hora de você parar de apenas resistir e começar a desfrutar.

A partir de 15 de julho de 2026, com a entrada da Lua Nova e um aspecto extremamente harmonioso entre o Sol e Urano, uma onda de renovação e alívio vai banhar o zodíaco.

Para quatro signos, os próximos dias marcam o início de uma fase de profunda satisfação pessoal. O peito vai respirar mais leve, a autoestima vai voltar a brilhar e você finalmente sentirá orgulho da sua própria jornada.

Descubra se o seu signo está prestes a entrar nessa fase dourada de bem-estar:

1. Leão: o resgate da própria força e brilho pessoal

O Sol está prestes a entrar no seu signo e a energia que antecede o seu aniversário começa a agir como uma verdadeira bateria cósmica, limpando qualquer cansaço ou insegurança acumulada.

A virada da satisfação: Aquela sensação de estar apagado ou de não ser valorizado desaparece por completo. Você sentirá um orgulho enorme de quem se tornou e das batalhas que venceu em silêncio.

Essa autoconfiança renovada vai abrir caminhos no trabalho e na vida social. É o momento de se colocar em primeiro lugar e celebrar as suas conquistas sem culpa.

2. Virgem: paz mental e o prazer da vida organizada

Você passou as últimas semanas lidando com imprevistos que bagunçaram a sua rotina e a sua mente. A partir do dia 15, o céu traz a ordem e o sossego que você tanto precisava para voltar a sorrir.

A virada da satisfação: A satisfação para você virá do alívio. Pendências difíceis serão resolvidas, o ambiente de trabalho ficará mais leve e você conseguirá, finalmente, ter tempo de qualidade para cuidar de si.

O prazer de ver a vida entrando nos eixos e a mente desacelerando será o seu maior troféu nos próximos dias.

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3. Sagitário: expansão de horizontes e sensação de liberdade

Sendo um signo que sufoca na rotina e nas obrigações excessivas, a energia renovadora de julho vai funcionar como um passaporte para a sua felicidade.

A virada da satisfação: Você sentirá uma conexão profunda com o seu propósito de vida. Pode ser o início de um curso há muito desejado, o planejamento de uma viagem especial ou simplesmente a coragem de romper com o que te limitava.

O otimismo volta a guiar os seus passos e você sentirá que está exatamente onde deveria estar para crescer.

4. Peixes: autocuidado, cura e bem-estar emocional

A sua sensibilidade, que muitas vezes capta as dores do mundo, será direcionada para nutrir a si mesmo. O aspecto benéfico de Urano vai te ajudar a se libertar de pesos emocionais que não são seus.

A virada da satisfação: Você entrará em paz com a sua própria história. Essa fase traz um desejo gostoso de cuidar do corpo, da mente e da espiritualidade.

Momentos de solidão produtiva, hobbies criativos e encontros com pessoas que te fazem bem vão recarregar a sua alma. A satisfação de se sentir seguro e confortável na própria pele será impagável.

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