3 signos viram reféns de uma escolha do passado em breve
Movimento de Saturno na segunda quinzena de julho traz consequências de decisões antigas e cobra atitude de três signos; confira.
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O tempo é um juiz implacável e, mais cedo ou mais tarde, ele nos obriga a olhar para trás. Sabe aquela decisão que você tomou meses ou anos atrás — talvez por impulso, por medo ou para agradar terceiros — e que achou que já estava enterrada?
O céu dos próximos dias avisa que ela está prestes a voltar para cobrar o preço.
Entre 14 e 25 de julho de 2026, o movimento de retrogradação planetária em aspecto tenso com Saturno vai ativar a linha do tempo do zodíaco.
Esse trânsito funciona como uma espécie de acerto de contas cármico. Para três signos, a sensação será a de virar refém de uma escolha do passado. Uma situação mal resolvida vai travar o presente até que você tome uma atitude definitiva.
Descubra se o seu signo terá que encarar as consequências do ontem:
1. Touro: a cobrança de um antigo acordo ou pendência financeira
Você preza muito pela sua estabilidade e segurança, mas o céu indica que uma escolha negligenciada lá atrás vai bater na sua porta exigindo uma solução imediata.
O peso do passado: Pode ser uma dívida que você empurrou com a barriga, um contrato assinado sem ler todas as cláusulas ou uma sociedade antiga que não foi encerrada legalmente.
Essa pendência vai ressurgir travando os seus planos atuais de crescimento ou gerando um gasto inesperado. Não adianta mais ignorar; o universo exige que você encare a burocracia para conseguir seguir em frente sem amarras.
2. Escorpião: o retorno de um fantasma emocional ou segredo
Sua natureza intensa faz com que você demore a desapegar, e uma escolha afetiva feita no passado recente vai colocar a sua paz de espírito à prova nos próximos dias.
O peso do passado: Um ex-parceiro, um amigo com quem você cortou relações de forma abrupta ou um segredo que você tentou trancar a sete chaves vai voltar a orbitar a sua vida. Você se sentirá refém do sentimento de culpa ou do remorso por como as coisas terminaram.
O céu avisa que esse retorno não é para você reatar o ciclo, mas sim para ter a maturidade de dar um ponto final definitivo e curar essa ferida de uma vez por todas.
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3. Capricórnio: as consequências de ter escolhido a carreira em vez do coração
Sempre focado em construir o seu império e atingir metas profissionais, você tomou uma decisão drástica no passado sacrificando a sua vida pessoal ou a sua saúde — e o corpo ou o coração vai cobrar o preço agora.
O peso do passado: Você pode se dar conta de que se distanciou de pessoas fundamentais ou que o estresse acumulado por escolhas profissionais erradas estagnou a sua criatividade.
A sensação de estar preso a uma rotina sufocante que você mesmo escolheu será forte. Use esse momento de reflexão para recalcular a rota e entender que o sucesso de verdade não pode custar a sua paz mental.