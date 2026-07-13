2 signos serão submetidos a pressão entre 14/07 e 19/07

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Trânsito tenso entre Marte e Saturno entre 14/07 e 19/07 traz cobranças, prazos apertados e testa a paciência de dois signos; confira.

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Se você tem sentido os ombros mais pesados e a mente trabalhando em ritmo acelerado nos últimos dias, prepare-se: o universo está prestes a elevar a temperatura nos bastidores do zodíaco. No entanto, lembre-se de que a pressão é a única força capaz de transformar carvão em diamante.

Entre 14 e 19 de julho de 2026, a aproximação de uma quadratura tensa entre Marte e Saturno vai criar um clima de cobrança extrema e prazos apertados no céu.

Esse trânsito astrológico funciona como um teste de resistência física e mental. Para dois signos do zodíaco, esses dias serão de pura pressão, exigindo foco absoluto, paciência e muita resiliência para não chutar o balde.

Descubra se o seu signo passará por essa prova de fogo nesta semana:

1. Capricórnio: cobrança profissional extrema e o peso das responsabilidades



Você já é o signo do dever e da autocrítica, mas nesta semana o mundo exterior vai exigir ainda mais de você, testando os seus limites de paciência e energia.

De onde vem a pressão: No ambiente de trabalho ou nos negócios, você pode se deparar com prazos quase impossíveis de cumprir, cobranças excessivas de superiores ou a necessidade de resolver problemas urgentes que não foram causados por você.

A sensação será a de carregar o mundo nas costas. O céu pede para você não tentar abraçar tudo sozinho: delegue o que for possível e aprenda a dizer não para não estourar os seus próprios limites de saúde.

2. Áries: testes de paciência e barreiras invisíveis



Sendo um signo de ação rápida e impulsiva, a energia de Saturno bloqueando o ímpeto de Marte (seu regente) vai funcionar como um freio de mão puxado em alta velocidade, gerando muita frustração.

De onde vem a pressão: Projetos que você queria ver finalizados imediatamente podem travar devido a burocracias, atrasos de terceiros ou falhas de comunicação.

Essa lentidão forçada vai gerar uma pressão interna absurda. Além disso, discussões em família ou com o parceiro podem atingir um ponto crítico se você descarregar o estresse acumulado nas pessoas erradas. O aprendizado da semana para você é respirar fundo e entender que nem tudo gira no seu tempo.