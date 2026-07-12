Uma semana de ouro começa para 3 signos (13/07 a 17/07)

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Alinhamento raro entre Sol e Júpiter a partir de 13/07 traz dinheiro, sucesso na carreira e caminhos abertos para três signos; confira.

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Se as últimas semanas foram marcadas por puxões de orelha, cobranças de Saturno e alertas para segurar o bolso, o universo finalmente resolveu abrir as portas da prosperidade.

Uma das melhores configurações astrológicas do ano se desenha no céu, trazendo alívio, reconhecimento e uma verdadeira guinada de sorte.

Entre 13 e 17 de julho de 2026, a Lua Crescente se alinha em um trígono perfeito com Júpiter (o planeta da grande fortuna e expansão) e o Sol.

Para três signos do zodíaco, esta será uma semana de ouro. O que estava travado começa a andar, o dinheiro flui com mais facilidade e as oportunidades que pareciam distantes vão cair direto no seu colo.

Descubra se o seu signo faz parte do trio abençoado pela sorte nesta semana:

1. Leão: brilho pessoal e colheita financeira



Com o Sol se aproximando do seu signo e Júpiter abençoando seus caminhos, a sua energia estará simplesmente magnética. O universo vai recompensar todo o esforço que você fez nos últimos meses.

A oportunidade de ouro: Se você segurou os gastos quando o céu pediu, a recompensa chega agora. Esta semana é perfeita para apresentar projetos, fechar novos negócios, conseguir um aumento ou ver aquele investimento antigo finalmente dar retorno.

Portas profissionais vão se abrir através de contatos importantes. Mostre o seu valor sem medo, porque o palco é todo seu.

2. Sagitário: expansão, caminhos abertos e sorte em dobro



Como o seu planeta regente (Júpiter) é o grande protagonista desta semana de ouro, você sentirá uma injeção de otimismo, disposição e sorte pura. Aquela sensação de peso nas costas simplesmente desaparece.

A oportunidade de ouro: Os caminhos estão abertos para viagens, estudos, aprovação em exames ou resoluções de problemas burocráticos e jurídicos que se arrastavam há tempos.

No trabalho, uma reviravolta muito positiva vai te colocar em uma posição de destaque. Se tiver que arriscar um projeto ousado ou fazer uma proposta importante, o momento é agora. A sorte está do seu lado.

3. Áries: reconhecimento profissional e superação de crises



Depois de passar por dias de muita impulsividade e testes de paciência, o céu limpa o seu horizonte e traz o reconhecimento que você tanto esperava. O foco da sua semana de ouro será a estabilidade e o sucesso na carreira.

A oportunidade de ouro: Uma liderança ou uma pessoa de grande influência vai notar o seu talento e te fazer uma proposta irrecusável.

Parcerias de negócios feitas entre os dias 13 e 17 têm tudo para durar a longo prazo e gerar excelentes lucros. Além disso, a sua intuição estará afiadíssima para resolver qualquer problema financeiro que parecia um bicho de sete cabeças.