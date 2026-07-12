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Superlua Nova abre caminhos de prosperidade para 3 signos amanhã

A Superlua Nova promete abrir caminhos de prosperidade para 3 signos! Veja quem pode receber boas oportunidades e viver uma fase de crescimento!

Por Eduarda Barreto Publicado em 12/07/2026 às 11:17
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Imagem de roda do zodíaco lua nova - Gerada com auxílio de IA

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A chegada da Superlua Nova promete renovar as energias e marcar o início de um ciclo favorável para quem deseja colocar novos projetos em prática.

Na astrologia, a Lua Nova simboliza recomeços, oportunidades e o momento ideal para plantar sementes que poderão dar frutos nas próximas semanas.

Quando esse fenômeno acontece próximo ao ponto de maior aproximação da Lua com a Terra, recebe o nome de Superlua Nova.

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Embora não seja visível no céu como a Superlua Cheia, acredita-se que sua energia seja intensificada, favorecendo intenções, planejamento e novos começos.

O que significa a Superlua Nova?

A Lua Nova marca o início de um novo ciclo lunar e, na astrologia, é vista como um período propício para estabelecer metas, iniciar projetos e promover mudanças importantes.

Já a Superlua ocorre quando o satélite está próximo do perigeu, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Mesmo não sendo facilmente observada durante a fase nova, muitos astrólogos acreditam que essa proximidade intensifica o simbolismo de renovação e expansão.

Por isso, é considerada uma fase favorável para quem deseja atrair prosperidade, crescimento pessoal e novas oportunidades.

3 signos que vão sentir a influência da Superlua Nova

Touro

Taurinos poderão perceber um impulso importante na área financeira e profissional. A Superlua Nova favorece o planejamento de longo prazo, investimentos conscientes e o surgimento de oportunidades que podem trazer mais estabilidade.

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Projetos que estavam em andamento tendem a ganhar força, enquanto novas propostas podem aparecer de maneira inesperada.

Será um bom momento para confiar na própria experiência e investir em objetivos que tragam segurança para o futuro.

Leão

Para Leão, a energia da Superlua Nova favorece o protagonismo e a realização de objetivos importantes. A autoconfiança estará em alta, aumentando as chances de conquistar espaço na carreira ou iniciar projetos pessoais com grandes possibilidades de sucesso.

Além disso, o período pode trazer encontros, convites e conexões que contribuirão para o crescimento do signo. A dica é aproveitar a fase para mostrar suas habilidades e assumir novos desafios.

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Peixes

Piscianos entram em um ciclo de maior inspiração e sensibilidade. A Superlua Nova fortalece a intuição, ajudando o signo a identificar boas oportunidades e a tomar decisões mais alinhadas com seus objetivos.

Também será um momento favorável para iniciar novos projetos, fortalecer relacionamentos e investir em sonhos antigos que voltam a fazer sentido.

SUPERLUA: Saiba O QUE É e COMO ACONTECE o FENÔMENO

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