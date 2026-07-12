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Harmonia doméstica e familiar será o mote para 4 signos depois de 13/07

Aspecto pacífico entre Vênus e Netuno a partir de 13/07 encerra brigas antigas e traz conexão profunda no lar para quatro signos; veja.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/07/2026 às 15:45
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Imagem de uma roda de signos do zodíaco - Magnific

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Depois de um período de ânimos exaltados, discussões bobas por espaço e cobranças desgastantes no ambiente privado, o céu finalmente sopra uma brisa de paz sobre os lares do zodíaco. A convivência com quem amamos ganhará um tom muito mais leve, acolhedor e seguro.

A partir de 13 de julho de 2026, a entrada da Lua na fase Balsâmica e um aspecto profundamente harmônico de Vênus com Netuno trazem a energia da reconciliação, do perdão e do afeto.

Para quatro signos do zodíaco, a harmonia doméstica e familiar será o grande mote das próximas semanas. É o momento ideal para transformar a casa em um verdadeiro refúgio de paz.

Descubra se o seu signo terá dias de pura tranquilidade no lar:

1. Câncer: o resgate da paz no seu porto seguro

Ninguém valoriza mais o ambiente familiar do que você, e o céu dos próximos dias vai curar qualquer ferida ou mal-entendido que tenha surgido recentemente entre suas quatro paredes.

A energia no lar: Se a rotina com parentes ou com o parceiro estava tensa, a partir do dia 13 o diálogo voltará a fluir com muita ternura.

É uma fase maravilhosa para reunir as pessoas que ama ao redor da mesa, redecorar a casa para deixá-la mais aconchegante ou resolver de vez aquela pendência imobiliária que tirava o seu sono. O seu lar volta a ser o seu santuário.

2. Touro: união fortalecida e momentos de cumplicidade

Você tem passado por muitas turbulências e mudanças externas, mas é dentro de casa que você encontrará o equilíbrio emocional necessário para seguir em frente com força total.

A energia no lar: O clima com filhos, cônjuge ou pais será de profunda colaboração. A harmonia doméstica vai se manifestar nos pequenos detalhes: um jantar especial, conversas descontraídas antes de dormir e o apoio mútuo nos planos de longo prazo.

Se você tinha alguma mágoa guardada de um familiar, a energia do céu vai te ajudar a desapegar desse peso com muita naturalidade.

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3. Libra: o fim dos conflitos e o triunfo da diplomacia

O clima de "guerra fria" ou os pequenos estresses do cotidiano familiar que estavam te esgotando chegam ao fim. A sua busca constante pelo equilíbrio finalmente será correspondida pelas pessoas ao seu redor.

A energia no lar: O universo vai conspirar para que o ambiente doméstico fique limpo de energias pesadas. Parentes que andavam afastados ou brigados podem buscar a reconciliação.

Além disso, é um período excelente para trazer mais beleza e organização para o seu espaço físico. Pintar uma parede, mudar os móveis de lugar ou comprar plantas vai ajudar a ancorar essa paz na sua rotina.

4. Peixes: conexões profundas e cura através do afeto

Sua sensibilidade estará voltada para proteger e nutrir aqueles que fazem parte da sua intimidade. A empatia será a sua maior ferramenta para transformar a convivência familiar em algo mágico.

A energia no lar: Você sentirá uma necessidade gostosa de passar mais tempo em casa, curtindo a própria companhia ou a intimidade de quem divide a vida com você.

O céu favorece a cura de laços antigos e traz momentos de muita emoção e desabafo acolhedor. Se alguém da família estiver passando por um problema de saúde ou crise pessoal, você será o canal de calmaria e equilíbrio para essa pessoa.

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