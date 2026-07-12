Harmonia doméstica e familiar será o mote para 4 signos depois de 13/07

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aspecto pacífico entre Vênus e Netuno a partir de 13/07 encerra brigas antigas e traz conexão profunda no lar para quatro signos; veja.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Depois de um período de ânimos exaltados, discussões bobas por espaço e cobranças desgastantes no ambiente privado, o céu finalmente sopra uma brisa de paz sobre os lares do zodíaco. A convivência com quem amamos ganhará um tom muito mais leve, acolhedor e seguro.

A partir de 13 de julho de 2026, a entrada da Lua na fase Balsâmica e um aspecto profundamente harmônico de Vênus com Netuno trazem a energia da reconciliação, do perdão e do afeto.

Para quatro signos do zodíaco, a harmonia doméstica e familiar será o grande mote das próximas semanas. É o momento ideal para transformar a casa em um verdadeiro refúgio de paz.

Descubra se o seu signo terá dias de pura tranquilidade no lar:

1. Câncer: o resgate da paz no seu porto seguro



Ninguém valoriza mais o ambiente familiar do que você, e o céu dos próximos dias vai curar qualquer ferida ou mal-entendido que tenha surgido recentemente entre suas quatro paredes.

A energia no lar: Se a rotina com parentes ou com o parceiro estava tensa, a partir do dia 13 o diálogo voltará a fluir com muita ternura.

É uma fase maravilhosa para reunir as pessoas que ama ao redor da mesa, redecorar a casa para deixá-la mais aconchegante ou resolver de vez aquela pendência imobiliária que tirava o seu sono. O seu lar volta a ser o seu santuário.

2. Touro: união fortalecida e momentos de cumplicidade



Você tem passado por muitas turbulências e mudanças externas, mas é dentro de casa que você encontrará o equilíbrio emocional necessário para seguir em frente com força total.

A energia no lar: O clima com filhos, cônjuge ou pais será de profunda colaboração. A harmonia doméstica vai se manifestar nos pequenos detalhes: um jantar especial, conversas descontraídas antes de dormir e o apoio mútuo nos planos de longo prazo.

Se você tinha alguma mágoa guardada de um familiar, a energia do céu vai te ajudar a desapegar desse peso com muita naturalidade.

3. Libra: o fim dos conflitos e o triunfo da diplomacia



O clima de "guerra fria" ou os pequenos estresses do cotidiano familiar que estavam te esgotando chegam ao fim. A sua busca constante pelo equilíbrio finalmente será correspondida pelas pessoas ao seu redor.

A energia no lar: O universo vai conspirar para que o ambiente doméstico fique limpo de energias pesadas. Parentes que andavam afastados ou brigados podem buscar a reconciliação.

Além disso, é um período excelente para trazer mais beleza e organização para o seu espaço físico. Pintar uma parede, mudar os móveis de lugar ou comprar plantas vai ajudar a ancorar essa paz na sua rotina.

4. Peixes: conexões profundas e cura através do afeto



Sua sensibilidade estará voltada para proteger e nutrir aqueles que fazem parte da sua intimidade. A empatia será a sua maior ferramenta para transformar a convivência familiar em algo mágico.

A energia no lar: Você sentirá uma necessidade gostosa de passar mais tempo em casa, curtindo a própria companhia ou a intimidade de quem divide a vida com você.

O céu favorece a cura de laços antigos e traz momentos de muita emoção e desabafo acolhedor. Se alguém da família estiver passando por um problema de saúde ou crise pessoal, você será o canal de calmaria e equilíbrio para essa pessoa.