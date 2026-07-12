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Signo | Notícia

A sorte resolve fazer hora extra para 5 signos até agosto

Segundo a astrologia, o fim de julho e o início de agosto podem reservar oportunidades, prosperidade e boas surpresas para alguns nativos do zodíaco

Por Alice Lins Publicado em 12/07/2026 às 21:44
Imagem de signos
Imagem de signos - Reprodução/Magnific

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Há períodos em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo: portas se abrem, projetos avançam e boas notícias surgem quando menos se espera.

Para a astrologia, o encerramento de julho e a chegada de agosto carregam uma energia favorável para cinco signos, que podem viver uma sequência de acontecimentos positivos em diferentes áreas da vida.

As previsões astrológicas representam tendências gerais e não determinam acontecimentos específicos.

Cada pessoa possui um mapa astral único, por isso as influências dos astros podem ser percebidas de maneiras diferentes. Ainda assim, o momento é visto como promissor para quem deseja aproveitar novas oportunidades.

Touro

Os taurinos podem experimentar um período de maior estabilidade e crescimento financeiro. Negociações, oportunidades profissionais e projetos antigos tendem a ganhar força nas próximas semanas.

O momento também favorece decisões que tragam mais segurança para o futuro.

Leão

Com a energia do período favorecendo o signo, Leão pode conquistar reconhecimento e abrir novos caminhos na carreira. O carisma estará em alta, facilitando contatos importantes e boas parcerias.

Na vida pessoal, encontros e novidades também prometem movimentar os próximos dias.

Libra

Os librianos entram em uma fase de equilíbrio e crescimento. Situações que pareciam estagnadas tendem a encontrar soluções, enquanto novas oportunidades surgem para impulsionar projetos e fortalecer relacionamentos.

A confiança será essencial para aproveitar esse momento.

Sagitário

Sagitário pode viver dias de expansão. Convites, viagens, novos aprendizados ou mudanças profissionais aparecem como possibilidades para quem está disposto a sair da zona de conforto.

O período favorece escolhas que ampliem horizontes.

Peixes

Os piscianos podem sentir que a intuição se torna uma grande aliada. Além de boas oportunidades financeiras e profissionais, o signo também tende a viver momentos de maior equilíbrio emocional.

Projetos criativos e antigos sonhos podem ganhar um novo impulso.

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