fechar
Signo |

3 signos devem ter cuidado redobrado com fofocas entre 15/07 e 30/07

Tensão entre Mercúrio e Plutão a partir de 15/07 incendeia intrigas, expõe segredos e exige silêncio de três signos; veja quais são.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/07/2026 às 19:23
Imagem de roda de signo da lua de morango
Imagem de roda de signo da lua de morango - Gerada com apoio de IA

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Quando a comunicação ganha contornos tensos no céu, as palavras se transformam em armas perigosas. Muitas vezes, um comentário despretensioso ou um desabafo mal interpretado na hora errada pode dar início a um telefone sem fio destrutivo, capaz de abalar reputações e romper laços de anos.

Entre 15 e 30 de julho de 2026, a oposição de Mercúrio com Plutão vai inflamar os bastidores do zodíaco. Esse trânsito astrológico pesado favorece mal-entendidos, intrigas corporativas e a exposição de segredos guardados a sete chaves.

Para três signos do zodíaco, o cuidado com fofocas deve ser redobrado. O silêncio será o seu maior escudo protetor nas próximas semanas.

Descubra se o seu signo precisa blindar os ouvidos e fechar a boca nos próximos dias:

1. Gêmeos: o perigo de falar demais ou virar o alvo da vez

Como um signo regido pela comunicação, você transita muito bem em todas as rodas, mas essa facilidade será o seu maior ponto fraco na segunda quinzena de julho.

O foco do alerta: Há um risco real de que um desabafo íntimo feito por você seja usado como munição por pessoas mal-intencionadas.

Evite comentar sobre a sua vida financeira, planos de carreira ou crises amorosas com colegas de trabalho ou "amigos de amigos". Além disso, se uma fofoca chegar até você, corte na hora. Levar o boato adiante vai queimar o seu filme diretamente com pessoas influentes.

2. Escorpião: segredos de bastidores e intrigas no trabalho

Sua natureza reservada costuma te proteger, mas o céu indica que pessoas ao seu redor estarão obcecadas em descobrir os seus passos ou criar narrativas falsas sobre você no ambiente profissional.

O foco do alerta: Fique de olho aberto com sorrisos falsos e puxações de saco excessivas. Alguém pode tentar arrancar informações estratégicas suas para usar em benefício próprio.

Mantenha seus projetos trancados a sete chaves e não participe de grupinhos de WhatsApp criados para falar mal da chefia ou de outros funcionários. O clima estará propício para puxadas de tapete.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3. Leão: a exposição da vida pessoal e julgamentos alheios

Com o Sol prestes a iluminar o seu signo, o seu magnetismo estará nas alturas, mas o brilho excessivo também atrai os olhos da inveja. A sua vida privada pode virar pauta na boca de terceiros.

O foco do alerta: O alerta aqui vai especialmente para as redes sociais e para o ambiente familiar. Evite expor conquistas antes que elas estejam 100% concretizadas e evite lavar roupa suja em público.

Uma discussão boba ou uma postagem mal interpretada pode ser maximizada por pessoas venenosas, gerando um falatório desnecessário que vai testar a sua paciência.

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/07) para seu signo do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/07) para seu signo do zodíaco
Horóscopo do amor: confira a previsão de domingo (12/07) para o seu signo
HORÓSCOPO DO AMOR

Horóscopo do amor: confira a previsão de domingo (12/07) para o seu signo

Compartilhe

Tags