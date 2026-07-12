3 signos devem ter cuidado redobrado com fofocas entre 15/07 e 30/07

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Tensão entre Mercúrio e Plutão a partir de 15/07 incendeia intrigas, expõe segredos e exige silêncio de três signos; veja quais são.

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Quando a comunicação ganha contornos tensos no céu, as palavras se transformam em armas perigosas. Muitas vezes, um comentário despretensioso ou um desabafo mal interpretado na hora errada pode dar início a um telefone sem fio destrutivo, capaz de abalar reputações e romper laços de anos.

Entre 15 e 30 de julho de 2026, a oposição de Mercúrio com Plutão vai inflamar os bastidores do zodíaco. Esse trânsito astrológico pesado favorece mal-entendidos, intrigas corporativas e a exposição de segredos guardados a sete chaves.

Para três signos do zodíaco, o cuidado com fofocas deve ser redobrado. O silêncio será o seu maior escudo protetor nas próximas semanas.

Descubra se o seu signo precisa blindar os ouvidos e fechar a boca nos próximos dias:

1. Gêmeos: o perigo de falar demais ou virar o alvo da vez



Como um signo regido pela comunicação, você transita muito bem em todas as rodas, mas essa facilidade será o seu maior ponto fraco na segunda quinzena de julho.

O foco do alerta: Há um risco real de que um desabafo íntimo feito por você seja usado como munição por pessoas mal-intencionadas.

Evite comentar sobre a sua vida financeira, planos de carreira ou crises amorosas com colegas de trabalho ou "amigos de amigos". Além disso, se uma fofoca chegar até você, corte na hora. Levar o boato adiante vai queimar o seu filme diretamente com pessoas influentes.

2. Escorpião: segredos de bastidores e intrigas no trabalho



Sua natureza reservada costuma te proteger, mas o céu indica que pessoas ao seu redor estarão obcecadas em descobrir os seus passos ou criar narrativas falsas sobre você no ambiente profissional.

O foco do alerta: Fique de olho aberto com sorrisos falsos e puxações de saco excessivas. Alguém pode tentar arrancar informações estratégicas suas para usar em benefício próprio.

Mantenha seus projetos trancados a sete chaves e não participe de grupinhos de WhatsApp criados para falar mal da chefia ou de outros funcionários. O clima estará propício para puxadas de tapete.

3. Leão: a exposição da vida pessoal e julgamentos alheios



Com o Sol prestes a iluminar o seu signo, o seu magnetismo estará nas alturas, mas o brilho excessivo também atrai os olhos da inveja. A sua vida privada pode virar pauta na boca de terceiros.

O foco do alerta: O alerta aqui vai especialmente para as redes sociais e para o ambiente familiar. Evite expor conquistas antes que elas estejam 100% concretizadas e evite lavar roupa suja em público.

Uma discussão boba ou uma postagem mal interpretada pode ser maximizada por pessoas venenosas, gerando um falatório desnecessário que vai testar a sua paciência.