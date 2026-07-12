2 signos entram em rota de colisão com a prosperidade entre 14/07 e 0709
Movimentação astrológica entre 14/07 e 07/09 traz guinada financeira, lucros multiplicados e sucesso profissional para dois signos; veja.
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Se você passou os últimos meses sentindo que o dinheiro sumia num piscar de olhos ou que seus projetos profissionais batiam na trave, segure o coração. O universo está prestes a mudar o tabuleiro e, para alguns, essa mudança não será um simples aceno, mas sim um impacto direto com a abundância.
Entre 14 de julho e 7 de setembro de 2026, o movimento de progressão de Vênus e o posicionamento estratégico de Júpiter criam um campo de atração financeira massivo.
Para dois signos do zodíaco, o destino reserva uma verdadeira rota de colisão com a prosperidade. A bonança vai bater de frente com a sua realidade, transformando radicalmente a sua vida material nas próximas semanas.
Descubra se o seu signo está no caminho dessa explosão de ganhos:
1. Touro: o choque da abundância e o fim das vacas magras
Você passou por um período de muitos testes práticos e precisou recalcular a rota dos seus gastos. Pois saiba que, a partir do dia 14, a escassez perde totalmente a força na sua vida.
O impacto da prosperidade: O universo vai empurrar você para uma sequência de oportunidades financeiras imperdíveis.
Pode ser o fechamento de um contrato dos sonhos, uma promoção há muito aguardada ou o retorno surpreendente de um investimento que você já dava como perdido.
O dinheiro vai entrar por vias inesperadas. O único critério do céu é: vença o medo de crescer e aceite que você merece essa estabilidade.
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2. Leão: magnetismo profissional e lucros multiplicados
Com o Sol brilhando no seu signo durante este período e ativando sua casa da fortuna, o seu poder de atração estará no nível máximo. Você deixará de correr atrás do sucesso para fazer o sucesso correr atrás de você.
O impacto da prosperidade: Ideias que estavam no papel vão começar a gerar lucros rápidos e expressivos.
Se você trabalha com vendas, comércio, internet ou liderança, prepare-se para um boom de clientes. Parcerias poderosas vão surgir do nada entre julho e setembro, elevando o seu patamar financeiro. É a hora de cobrar o valor justo pelo seu trabalho e ver a sua conta bancária engordar.