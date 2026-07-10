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Superlua da sorte protege 3 signos do Mercúrio Retrógrado

Enquanto Mercúrio Retrógrado desafia muitos signos a Lua da Sorte promete proteger 3 deles! Confira quem vai atravessar a fase com mais tranquilidade!

Por Eduarda Barreto Publicado em 10/07/2026 às 12:46
Imagem da Lua Cheia
Imagem da Lua Cheia - Magnific

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O período de Mercúrio Retrógrado costuma ser associado a desafios na comunicação, atrasos, mudanças de planos e imprevistos.

No entanto, segundo a astrologia, nem todos os signos sentirão esses efeitos da mesma maneira. Em alguns casos, a influência de aspectos favoráveis da Lua pode trazer mais equilíbrio emocional, clareza e proteção durante essa fase.

Conhecida simbolicamente como a Lua da sorte, essa energia representa um momento de maior intuição, renovação e confiança para lidar com os desafios.

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Para alguns nativos, ela funciona como um incentivo para transformar obstáculos em oportunidades de crescimento.

3 signos protegidos no Mercúrio Retrógrado

Câncer

Cancerianos podem encontrar na energia da Lua um importante ponto de apoio durante Mercúrio Retrógrado.

Como a Lua rege esse signo, a tendência é que a intuição fique ainda mais afiada, ajudando a tomar decisões com mais segurança e evitando conflitos desnecessários.

A fase favorece a resolução de questões familiares, conversas importantes e mudanças que tragam mais estabilidade emocional. Mesmo diante de imprevistos, Câncer tende a manter a calma e encontrar soluções com sensibilidade.

Gêmeos

Embora Gêmeos seja regido por Mercúrio e normalmente sinta os efeitos desse trânsito de forma intensa, a influência positiva da Lua pode trazer mais clareza e capacidade de adaptação.

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O período será favorável para revisar projetos, reorganizar objetivos e recuperar oportunidades que pareciam perdidas.

Em vez de agir por impulso, os geminianos poderão enxergar alternativas mais inteligentes para seguir em frente. Também será um bom momento para fortalecer a comunicação e resolver mal-entendidos.

Capricórnio

Capricornianos poderão atravessar Mercúrio Retrógrado com mais tranquilidade graças à combinação entre planejamento e estabilidade emocional. A energia da Lua favorece decisões conscientes e ajuda o signo a manter o foco mesmo diante de mudanças inesperadas.

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Questões ligadas ao trabalho, às finanças e aos projetos de longo prazo tendem a evoluir positivamente, desde que o nativo respeite o tempo de cada processo e evite precipitações.

A fase também pode trazer boas notícias relacionadas ao reconhecimento profissional e à realização de metas importantes.

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