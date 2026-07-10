O impensável pode surgir na vida de 3 signos entre 11/07 e 31/07

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alinhamento entre Urano e Lilith desafia a lógica, traz propostas financeiras inéditas e reviravoltas no amor para três signos; veja.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Quando achamos que temos o controle absoluto sobre os rumos da nossa vida, o universo adora intervir para provar o contrário. A segunda metade de julho reserva um alinhamento astrológico de raríssima intensidade, desenhando um cenário onde a lógica perde o sentido e o imprevisto assume o comando.

Entre 11 e 31 de julho de 2026, a dança cósmica entre Urano e a Lua Negra (Lilith) promete romper todas as barreiras da previsibilidade.

Para três signos do zodíaco, o impensável pode surgir, trazendo acontecimentos tão extraordinários que mudarão o rumo do ano. Aquilo que parecia impossível, distante ou fora de cogitação vai se materializar diante dos seus olhos.

Descubra se o seu signo está na rota dessa poderosa reviravolta cósmica:

1. Touro: a quebra definitiva de uma velha realidade



Você passa a vida construindo bases sólidas e fugindo de surpresas, mas o céu determinou que este é o momento de uma libertação radical. O impensável para você será o desmoronamento voluntário ou involuntário de algo que você considerava eterno.

O evento extraordinário: Pode ser uma mudança repentina de carreira, uma proposta para mudar de cidade (ou país) surgida do nada, ou o término abrupto de um ciclo que já estava estagnado.

Uma porta que você jurava que nunca se abriria vai escancarar. Não tente segurar o passado; o que vai embora neste período está apenas desimpedindo o seu caminho para o verdadeiro sucesso.

2. Câncer: uma reviravolta financeira ou herança inesperada



Para o canceriano, o inesperado vai mexer diretamente com a sua sensação de segurança material e emocional. O céu indica que o fluxo da abundância vai se comportar de maneira completamente fora do comum nas próximas semanas.

O evento extraordinário: A entrada de um valor financeiro que não estava nos seus planos, a resolução surpreendente de um processo judicial antigo ou uma proposta de parceria de negócios vinda de alguém totalmente improvável.

No campo pessoal, um segredo de família ou uma revelação profunda vai mudar a forma como você enxerga as suas próprias origens. Prepare-se para colher onde você achou que nem tinha plantado.

3. Aquário: o retorno do improvável e um choque no coração



Regido por Urano, você até gosta do inesperado, mas o que o céu preparou para o fim de julho vai testar até a sua capacidade de desapego. O impensável vai atingir em cheio o seu setor de relacionamentos e conexões profundas.

O evento extraordinário: O retorno triunfal de alguém do passado que você acreditava ter sumido para sempre, ou um encontro fulminante com um desconhecido que vai virar suas convicções de cabeça para baixo.

Uma amizade antiga pode se transformar em um amor avassalador em questão de dias. A lógica não vai funcionar no seu coração até o dia 31; apenas sinta e permita-se viver o extraordinário.