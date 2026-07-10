Choque de realidade: Puxão de orelha para 5 signos em 11/07/2026
Quadratura entre Lua e Marte neste sábado exige freio de mão, cobra maturidade financeira e manda alerta urgente para cinco signos.
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Às vezes, o universo não manda apenas bênçãos e sorte; ele também atua como aquele amigo sincero que te chama no canto para dar um choque de realidade.
Se você passou as últimas semanas ignorando os sinais, empurrando problemas com a barriga ou agindo por impulso, prepare-se: o cosmos guardou um verdadeiro puxão de orelha para cinco signos do zodíaco neste sábado, 11 de julho de 2026.
A Lua entra em quadratura com Marte e a retrogradação de planetas lentos cria uma barreira invisível no céu. Essa configuração funciona como um freio de mão puxado para quem está correndo na direção errada. O recado do universo é claro: pare, reflita e corrija a rota antes que o tombo seja maior.
Descubra se o seu signo está na lista dos que vão receber esse alerta astrológico:
1. Áries: segure o orgulho e controle a impulsividade
O universo vai testar a sua paciência logo cedo e o puxão de orelha vem direto na sua forma de reagir aos imprevistos.
O alerta: Bater o pé e querer ter razão em tudo só vai te afastar das pessoas que você gosta. Se você insistir em agir com as emoções à flor da pele neste sábado, vai acabar criando uma briga boba no trabalho ou na família que vai demorar dias para resolver. Engula o orgulho e aprenda a ouvir.
2. Leão: pare de gastar o que você ainda não tem
Com tanta energia voltada para o seu magnetismo, você pode ter caído na armadilha da ostentação ou do consumo por impulso para anestesiar o estresse dos últimos dias.
O alerta: O céu manda um aviso bem direto para o seu bolso. Chega de parcelar compras desnecessárias ou gastar contando com um dinheiro que "pode ser" que caia na conta depois. Olhe para a sua realidade financeira com o pé no chão, ou a segunda metade de julho vai ser um verdadeiro sufoco de boletos.
3. Escorpião: o passado já foi, pare de remoer o que não muda
Sua mente está funcionando como uma máquina do tempo, revisitando mágoas antigas, conversas mal resolvidas ou remoendo atitudes de pessoas que já seguiram em frente.
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O alerta: Ficar guardando rancor ou tentando decifrar o que os outros pensam de você só está roubando a sua energia vital. O universo está te dando um chacoalho para você focar no presente. O que passou não tem conserto, mas o seu hoje está sendo desperdiçado por pura teimosia em não desapegar.
4. Gêmeos: foco é a palavra de ordem, pare de atirar para todo lado
Você está tentando abraçar o mundo, se comprometendo com mil projetos, aceitando todos os convites e, no fim das contas, não está entregando nada com a qualidade que deveria.
O alerta: A sua mente está exausta e o corpo vai começar a cobrar o preço se você não parar. O puxão de orelha de hoje exige que você defina prioridades. É melhor fazer uma única coisa bem-feita do que deixar dez começadas pela metade. Aprenda a dizer "não" para os outros e "sim" para o seu foco.
5. Peixes: tire os óculos cor-de-rosa e encare os fatos
O pisciano tem uma tendência linda a idealizar situações e pessoas, mas o céu deste sábado vai rasgar os seus filtros de ilusão sem nenhuma delicadeza.
O alerta: Chega de inventar desculpas para quem não faz o mínimo por você, seja no amor, nas amizades ou no ambiente profissional. Encare a realidade como ela se apresenta, por mais que doa. Aceitar uma verdade incômoda agora vai te livrar de uma decepção gigantesca e muito mais dolorosa lá na frente.