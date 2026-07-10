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4 signos precisam cortar gastos e evitar decisões impulsivas entre 11/07 e 01/08

Tensão planetária exige freio de mão financeiro, proíbe compras por impulso e dita regras de contenção para quatro signos; confira.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 10/07/2026 às 19:52
Rodas de signos com céu noturno
Rodas de signos com céu noturno - Imagem gerada com auxílio de Inteligência Artificial

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Se a primeira quinzena do mês acendeu um alerta sobre a necessidade de organização, o céu que se desenha para as próximas semanas exige um verdadeiro freio de mão na vida financeira.

Um trânsito astrológico de alta tensão astrológica começa a ditar as regras do jogo, indicando que a impulsividade pode custar muito caro para o bolso e para o futuro.

Entre 11 de julho e 1º de agosto, a aproximação de Mercúrio retrógrado e uma quadratura tensa envolvendo Touro e Escorpião decretam um período de recolhimento econômico.

Para quatro signos do zodíaco, a ordem cósmica é clara: é hora de cortar gastos supérfluos, congelar cartões de crédito e adiar qualquer grande decisão financeira. O momento pede cautela extrema para evitar prejuízos que podem se arrastar pelo restante do ano.

Descubra se o seu signo precisa entrar em "dieta financeira" imediata:

1. Áries: o perigo mora nas compras por impulso

A pressa e o desejo de satisfação imediata são os seus maiores inimigos nas próximas semanas. A tensão no céu vai mexer diretamente com a sua ansiedade, e a tendência a usar as compras como uma válvula de escape estará altíssima.

Onde segurar o bolso: Evite adquirir eletrônicos, roupas caras ou fechar pacotes de viagens por impulso entre 11/07 e 01/08. Aquela sensação de "eu mereço" pode se transformar em um arrependimento amargo quando a fatura chegar em agosto. Pense três vezes antes de passar o cartão.

2. Leão: hora de revisar os excessos e focar no essencial

Com o Sol iluminando o seu signo, o desejo de ostentar, celebrar e viver no luxo fica ainda mais forte. No entanto, o universo está pedindo uma postura muito mais madura e contida em relação ao seu patrimônio agora.

Onde segurar o bolso: É hora de cortar os pequenos vazamentos de dinheiro — assinaturas que você não usa, jantares excessivamente caros e saídas consecutivas.

O céu indica que um gasto imprevisto com a casa ou com a saúde pode surgir até o início de agosto, e você precisará ter reserva financeira para não passar sufoco.

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3. Escorpião: adie assinaturas de contratos e grandes investimentos

Sua área financeira passará por um momento de neblina astrológica. O momento não é favorável para dar passos ousados ou acreditar em promessas de dinheiro fácil e lucros rápidos.

Onde segurar o bolso: Evite pegar empréstimos, financiar bens de alto valor ou entrar em sociedade com amigos neste período.

O que parece um negócio imperdível agora pode esconder letras miúdas ou problemas estruturais que só vão aparecer depois do dia 1º de agosto. Proteja o que é seu e espere a poeira baixar.

4. Gêmeos: atenção redobrada com pequenas distrações financeiras

Sua mente estará acelerada e cheia de estímulos, o que aumenta o risco de esquecer contas básicas, perder prazos de pagamento ou aceitar cobranças indevidas por pura falta de atenção.

Onde segurar o bolso: O corte de gastos aqui começa na organização. Revise seus extratos, cancele taxas abusivas e evite gastar com aplicativos de entrega ou transporte por pura preguiça.

Além disso, não tome nenhuma decisão profissional ou de investimento baseada no calor do momento. O foco e a planilha serão seus maiores escudos.

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