4 signos devem evitar desgastes desnecessários depois de 12/07
Mercúrio em Virgem a partir de 11/07 ativa cobranças excessivas, traz insegurança e exige mais autocompaixão de cinco signos; veja.
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Exigir a perfeição em tudo o que faz pode parecer uma qualidade, mas o céu das próximas semanas alerta: a linha entre a busca pela excelência e a autoajuda destrutiva é muito tênue. Um trânsito astrológico focado na rigidez mental está prestes a começar, exigindo um olhar muito mais gentil consigo mesmo.
Entre 11 e 22 de julho de 2026, a transição de Mercúrio para o signo de Virgem, combinada com uma quadratura da Lua, vai ativar o modo "juiz implacável" no zodíaco.
Para cinco signos, a autocrítica estará nas alturas, e o alerta é urgente para não deixar a insegurança paralisar os planos. É hora de silenciar a voz interna que insiste em dizer que você não é bom o suficiente.
Descubra se o seu signo precisa maneirar nas cobranças nos próximos dias:
1. Virgem: o perigo de se perder nos mínimos detalhes
Com Mercúrio ativando o seu próprio signo, a sua capacidade analítica — que já é gigante — vai virar uma lente de aumento para os seus próprios defeitos e erros do passado.
O foco do alerta: Você vai sentir uma vontade obsessiva de revisar tudo o que faz, seja um relatório no trabalho ou uma mensagem enviada para alguém especial.
O perigo aqui é a paralisia por análise: de tanto procurar defeito, você pode acabar não entregando seus projetos ou se isolando. Lembre-se de que o "feito" é infinitamente melhor do que o "perfeito não realizado".
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2. Capricórnio: a ilusão de que você precisa carregar o mundo sozinho
O peso da responsabilidade já está batendo à sua porta, e a tendência a achar que você falhou se algo der errado ao seu redor estará altíssima até o dia 22.
O foco do alerta: Pare de se punir por não dar conta de tudo. O céu indica que você estará se cobrando um nível de produtividade desumano, ignorando o cansaço do próprio corpo.
Se um plano atrasar, não significa que você é incompetente. Divida o peso, delegue tarefas e aprenda a celebrar as pequenas vitórias em vez de focar apenas no que falta fazer.
3. Gêmeos: a mente acelerada julgando cada palavra dita
Seu planeta regente estará operando em uma energia ultra-exigente. O resultado? Você vai passar os próximos dias repassando conversas na cabeça e se martirizando por ter falado demais ou de menos.
O foco do alerta: A autocrítica vai atacar a sua comunicação. Você pode começar a duvidar da sua própria inteligência ou achar que as pessoas estão te julgando negativamente no ambiente profissional. Respire fundo e mude o foco.
O que você acha que foi um "fiasco" na reunião, a maioria das pessoas nem percebeu. Seja mais leve com as suas ideias.
4. Peixes: absorvendo a culpa pelos problemas dos outros
O pisciano costuma sentir a energia do ambiente e, sob a influência desse céu rígido, você corre o grande risco de achar que é o responsável pela insatisfação ou pelo mau humor das pessoas que ama.
O foco do alerta: A autocrítica vai minar a sua autoestima se você não colocar limites emocionais.
Se o seu parceiro, amigo ou colega de trabalho estiver distante, não presuma imediatamente que a culpa é sua ou que você fez algo errado. Separe o que é seu do que pertence ao outro e pare de tentar consertar o que você não quebrou.
5. Câncer: o medo da rejeição alimentando a insegurança
Para você, o tribunal interno vai focar no seu valor pessoal e na sua capacidade de ser amado e acolhido. Você estará olhando para as suas próprias vulnerabilidades como se fossem falhas graves.
O foco do alerta: Evite se comparar com a vida perfeita que os outros mostram nas redes sociais ou com o sucesso aparente de colegas.
Esse hábito vai detonar o seu humor até o dia 22. Quando a autocrítica surgir te comparando com alguém, lembre-se do caminho lindo que você trilhou para chegar até aqui. Suas cicatrizes são marcas de força, não de fraqueza.