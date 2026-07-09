Lua do Veado inaugura uma fase de coragem e crescimento para 4 signos em julho
A primeira Lua Cheia de julho é associada à coragem e renovação. Na astrologia, 4 signos podem sentir essa energia com mais intensidade.
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A Lua do Veado, nome tradicional dado à Lua Cheia de julho em diferentes culturas do Hemisfério Norte, simboliza crescimento, fortalecimento e renovação.
A referência vem da época em que os veados machos começam a desenvolver novos chifres, um processo associado à força e à evolução.
Na astrologia, embora o nome tenha origem cultural e não faça parte da tradição astrológica clássica, o simbolismo dessa lunação costuma ser relacionado à coragem para iniciar ciclos, amadurecer projetos e enxergar novas possibilidades.
Para alguns signos, esse movimento pode funcionar como um incentivo extra para colocar planos em prática e confiar mais no próprio potencial. Confira quais nativos tendem a sentir essa energia de forma mais intensa.
Horóscopo: Lua do Veado impulsiona coragem e expansão para 4 signos neste mês
1. Áries
Conhecido pela iniciativa e pelo espírito pioneiro, Áries pode aproveitar a influência simbólica da Lua do Veado para transformar ideias em ações concretas.
O período favorece decisões tomadas com planejamento e coragem, especialmente em projetos que estavam aguardando apenas um impulso para sair do papel.
A tendência é que o signo encontre mais disposição para assumir desafios e explorar oportunidades de crescimento.
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2. Câncer
Para Câncer, o destaque está na segurança emocional. A energia desta Lua favorece mudanças importantes, principalmente quando envolvem qualidade de vida, relacionamentos ou objetivos pessoais.
Ao confiar mais na própria intuição, o canceriano pode perceber que antigas inseguranças começam a perder força, abrindo espaço para um novo ciclo de desenvolvimento.
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3. Sagitário
Sagitário costuma buscar conhecimento, movimento e novas experiências. Durante essa fase, viagens, estudos, cursos ou projetos de longo prazo podem ganhar ainda mais relevância.
O momento também favorece conexões que ampliem perspectivas e ajudem o signo a enxergar caminhos que antes pareciam distantes.
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4. Aquário
Aquário pode sentir que projetos amadurecidos nos últimos meses finalmente começam a ganhar forma. A criatividade e a inovação aparecem como grandes aliadas para transformar planos em resultados concretos.
Essa também tende a ser uma fase favorável para criar novas parcerias, desenvolver soluções diferentes e investir em objetivos alinhados com o futuro que deseja construir.