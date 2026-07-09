Caminhos abertos: Sorte tripla guia o destino de 3 signos do zodíaco

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Alinhamento histórico a partir de 10/07 une Sol, Júpiter e Urano para trazer dinheiro, sucesso e livramentos para três signos; confira.

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Se a primeira metade do mês exigiu que você calculasse cada passo com extrema cautela, o universo manda avisar que a tensão finalmente deu trégua.

Um dos alinhamentos mais harmônicos e afortunados da temporada começa a se desenhar no céu, trazendo um verdadeiro escudo de proteção e abrindo caminhos que antes pareciam trancados a sete chaves.

A partir desta sexta-feira, 10 de julho de 2026, um portal de alinhamento planetário triplo vai guiar os passos de três signos do zodíaco.

O Sol no magnético signo de Leão recebe as bênçãos de Júpiter (o planeta da grande expansão) e a velocidade de Urano. Na astrologia de caminhos, essa tríade funciona como uma bússola de ouro: ela traz a sorte financeira, o sucesso profissional e o livramento emocional de uma só vez.

Descubra se o seu signo faz parte do trio que entra em maré de sorte absoluta:

1. Leão: o topo do mundo no amor, nas finanças e na carreira



Você é o grande protagonista desse trânsito cósmico. A partir do dia 10, a sorte tripla blinda a sua energia e faz com que tudo o que você toque comece a florescer de forma quase mágica.

A tríade da sorte: No trabalho, uma oportunidade há muito tempo esperada ou um reconhecimento de liderança vai consolidar sua posição.

Nas finanças, aquele dinheiro travado ou uma nova fonte de renda inesperada cai na sua conta rápido. No amor, o seu magnetismo pessoal estará inabalável, atraindo reconciliações sinceras ou conexões que batem direto com o seu propósito de vida. É o seu momento de brilhar sem medo.

2. Touro: a virada no bolso, na paz familiar e na estabilidade



Como um signo que preza pelo chão firme, os últimos dias de imprevistos te deixaram exausto. A sorte tripla chega para recolocar os seus pés no caminho da segurança e da tranquilidade material.

A tríade da sorte: A primeira grande bênção vem na forma de um alívio financeiro substancial — um negócio lucrativo ou uma surpresa no orçamento vai zerar suas preocupações.

A segunda é a harmonia familiar: conflitos em casa ou ruídos com pessoas próximas serão desfeitos como passe de mágica. Por fim, a terceira sorte é o livramento: o universo vai te afastar de pessoas falsas nos bastidores antes mesmo que elas possam te prejudicar.

3. Sagitário: portas abertas no exterior, novos projetos e cura da alma



Júpiter, o seu planeta regente, está em perfeita sintonia com a alta voltagem do céu a partir do dia 10, ativando o seu setor de expansão e conhecimento de longo prazo.

A tríade da sorte: A sorte número um chega para destravar o futuro: viagens, aprovações em exames, processos burocráticos ou parcerias de negócios distantes vão receber um sinal verde definitivo.

A segunda sorte é a intuição afiada: você vai saber exatamente onde investir seu tempo e energia para colher lucros rápidos. A terceira é a cura emocional: uma leveza inexplicável vai arrancar aquela ansiedade do peito, devolvendo a sua clássica alegria de viver.