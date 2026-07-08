Novo momento de sorte sacode a vida de 2 signos entre 09/07 e 13/07
Portal astrológico relâmpago entre Sol em Leão e Urano traz propostas surpresa e sincronicidades para dois signos do zodíaco; confira.
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Se você achava que julho seria um mês arrastado e sem grandes novidades, prepare-se para mudar de opinião muito rápido. O universo agendou um verdadeiro "choque de sorte" para acontecer em um intervalo curto de tempo, e quem souber aproveitar os próximos dias vai dar um salto gigante.
OS SIGNOS MAIS SORTUDOS DE 2026
Entre 09/07 e 13/07, a Lua entra em sua fase mais magnética enquanto se alinha de forma perfeita com o Sol em Leão e com o planeta Urano.
Na astrologia de movimento, essa janela de apenas cinco dias funciona como um portal de oportunidades relâmpago: aquilo que estava travado há meses pode se resolver em horas, e convites inesperados vão mudar o rumo das coisas.
Para dois signos do zodíaco, esse novo momento de sorte vai sacudir as estruturas de forma extremamente positiva.
Descubra quem são os escolhidos do cosmos para essa reviravolta:
1. Leão: o universo abre os caminhos e joga os holofotes em você
Com o Sol brilhando no seu signo, você já está no comando, mas o alinhamento com Urano entre os dias 9 e 13 vai trazer aquela "sorte inexplicável" que muda o jogo.
A sacudida de sorte: Sabe aquela ligação que você tanto esperava, uma vaga de emprego que parecia impossível ou aquela pessoa importante que finalmente nota o seu talento? Vai acontecer agora. Uma onda de sincronicidade vai colocar você no lugar certo e na hora exata.
Confie nos seus insights e aceite convites de última hora, porque a sua próxima grande conquista profissional ou financeira vai nascer de um evento inesperado nesses próximos cinco dias.
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2. Aquário: reviravolta nos relacionamentos e portas abertas por terceiros
A energia leonina mexe diretamente com o setor das suas parcerias, e a tensão positiva do céu vai quebrar qualquer estagnação que vinha incomodando você.
A sacudida de sorte: A sorte chega para você através das outras pessoas. Até o dia 13, uma conversa despretensiosa, um reencontro ou uma nova conexão vai abrir uma porta de ouro.
Pode ser uma proposta de sociedade muito lucrativa, a resolução definitiva de um mal-entendido amoroso ou um empurrãozinho de alguém influente para tirar um projeto seu do papel. Deixe o orgulho de lado e permita que o universo te surpreenda através da generosidade alheia.