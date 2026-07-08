Camburão da prosperidade passa na rua de 4 signos até 27/07
Alinhamento de Sol em Leão com Júpiter traz dinheiro rápido, bônus inesperados e liberação de valores travados para quatro signos; veja.
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Se as contas do início do mês deram um nó na sua cabeça e os boletos pareciam vencer mais rápido do que o seu fôlego, pode começar a mudar essa vibração.
O universo preparou um verdadeiro "resgate financeiro" e o camburão da prosperidade tem data e hora para passar recolhendo as suas preocupações materiais.
OS SIGNOS MAIS SORTUDOS DE 2026
Até o dia 27 de julho de 2026, o céu se organiza em uma das configurações mais lucrativas do ano. O Sol e Mercúrio, brilhando no imponente signo de Leão, recebem os influxos generosos de Júpiter — o planeta da grande expansão e da sorte.
Na astrologia de negócios, esse trânsito representa o momento em que os caminhos travados se abrem à força, trazendo dinheiro rápido, oportunidades inesperadas e soluções burocráticas. Para quatro signos do zodíaco, a reta final de julho será sinônimo de saldo no azul e fartura.
Descubra se a sua rua está na rota dessa colheita:
1. Touro: o recolhimento de lucros e o Pix da vitória
Você passou os últimos tempos calculando cada centavo e segurando os gastos por medo da instabilidade. O camburão da prosperidade vai estacionar na sua porta para devolver a sua paz de espírito.
A colheita: Até o dia 27, uma entrada expressiva de dinheiro vai mudar o seu humor. Pode ser o fechamento de um negócio que você vinha namorando há meses, o pagamento de uma dívida que você já dava como perdida, uma comissão alta ou um bônus surpresa.
Use esse valor extra para limpar pendências e respirar aliviado.
2. Leão: o dono da banca e o topo do faturamento
Com o Sol e Mercúrio jogando no seu time, o seu poder de negociação está imbatível. Você está com a mente afiada para farejar dinheiro e o universo vai recompensar a sua audácia.
A colheita: Se você tem um negócio próprio ou trabalha com vendas e metas, prepare-se para um recorde de faturamento até o dia 27.
Se é funcionário, uma nova fonte de renda, um projeto extra muito bem remunerado ou uma proposta de transição de carreira com ganhos muito maiores vai bater à sua porta. O dinheiro vem através do seu brilho pessoal.
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3. Escorpião: a liberação de grana travada e alívio burocrático
Você estava cansado de esperar por respostas que dependiam de terceiros, da justiça, de bancos ou de assinaturas que nunca chegavam, travando a sua evolução material.
A colheita: O rolo compressor cósmico vai destravar essa papelada. Até o dia 27, chega uma resposta favorável sobre um processo, uma partilha de bens, um reembolso substancial ou a liberação de um crédito que você precisava.
O dinheiro que estava retido finalmente cai na sua conta, trazendo uma sensação indescritível de alívio.
4. Sagitário: a expansão de horizontes e a sorte em dobro
Júpiter, o seu planeta regente, está mandando energias diretas para o setor das suas realizações de longo prazo. A sua intuição para investimentos e parcerias está tinindo.
A colheita: A sorte vai sorrir para você de forma inesperada nesta quinzena. Pode ser um convite para uma parceria internacional, um insight genial que vai virar uma nova fonte de renda estável ou uma oportunidade única de comprar algo de grande valor por um preço inacreditável.
O fluxo financeiro vai rodar rápido e a seu favor.