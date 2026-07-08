A fila anda primeiro para estes 5 signos e o motivo pode surpreender
Um reencontro inesperado, um convite aceito de última hora ou até uma mudança de rotina pode colocar um ponto final em histórias difíceis
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Esquecer um amor é uma experiência que quase toda pessoa deverá passar na vida. E essa é uma missão que não é nada fácil. Muitos tentam apagar fotos, silenciar redes sociais e até evitar ir em certos lugares para não ter recaídas.
Já outras simplesmente acordam, vivem a própria vida e, quando percebem, aquela história deixou de fazer sentido. De acordo com os astros, cinco signos podem passar justamente por essa virada.
O curioso é que ela não deve acontecer porque alguém do passado voltou. Pelo contrário. O movimento aponta para novas pessoas e novas prioridades.
Leão
Os leoninos vão sentir uma mudança a partir do momento que pararem de comparar todo mundo com quem ficou para trás.
Durante um compromisso profissional, um evento ou até por intermédio de amigos, o amor pode bater na sua porta. O interesse surge de forma leve, sem aquela pressão para transformar tudo em relacionamento logo de cara.
Gêmeos
Nascidos do signo de gêmeos tendem a viver uma fase de maior circulação, conhecendo pessoas diferentes e ampliando o círculo social. No meio disso, uma das interações pode ganhar um significado especial.
Libra
Quem passou meses esperando uma mensagem talvez descubra que ela já nem faz tanta falta.
Libra entra em um período de renovação emocional. O foco deixa de ser o que terminou e passa a ser tudo aquilo que ainda pode acontecer.
Sagitário
Você pode perceber que a vida amorosa muda justamente quando resolve fazer algo diferente.
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Aceitar aquele convite que normalmente recusaria, visitar um lugar novo ou embarcar em um programa de última hora pode criar o cenário perfeito para um encontro inesperado.
Aquário
Existe uma boa chance de o próximo capítulo da vida afetiva nascer de uma amizade, de um interesse em comum ou de uma conexão construída aos poucos.
Sem pressa e sem promessas exageradas, Aquário pode descobrir que as melhores histórias começam quando ninguém está tentando impressionar ninguém.