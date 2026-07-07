Lua abre um novo ciclo e coloca 4 signos diante de grandes oportunidades

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Recomeços, decisões importantes e encontros inesperados estão entre as tendências apontadas para alguns signos com a chegada de um novo ciclo da Lua.

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A chegada de um novo ciclo da Lua costuma ser associada a momentos de renovação. Na astrologia, essa fase simboliza o encerramento de um período e o início de outro, favorecendo reflexões, novos planos e decisões que podem influenciar os próximos meses.

Embora todas as pessoas sejam impactadas pelas mudanças do céu, alguns signos tendem a sentir esse movimento de forma mais intensa.

Dependendo do mapa astral, o período pode estimular recomeços, fortalecer a confiança ou favorecer encontros e oportunidades que antes pareciam distantes.

Vale lembrar que as previsões astrológicas não determinam acontecimentos, mas apontam tendências e possibilidades de acordo com a interpretação dos movimentos dos astros.

Os 4 signos que podem encontrar grandes oportunidades com o novo ciclo da Lua

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Regido pela própria Lua, Câncer costuma perceber as mudanças de ciclo de forma mais intensa. Este período favorece recomeços, reorganização da vida pessoal e decisões importantes que estavam sendo adiadas.

Também pode ser um bom momento para investir em projetos que façam sentido emocionalmente e tragam mais segurança para o futuro.

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Áries (21 de março a 19 de abril)

A energia do novo ciclo estimula a iniciativa característica dos arianos.

O momento pode favorecer atitudes mais corajosas diante de oportunidades que surgem de maneira inesperada, seja no trabalho, em novos projetos ou em objetivos pessoais. Agir com planejamento tende a trazer resultados mais consistentes.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Os relacionamentos ganham destaque para os librianos. Parcerias, contatos profissionais e conversas importantes podem abrir portas nos próximos meses.

O período também favorece escolhas equilibradas e decisões tomadas com mais clareza, ampliando as chances de crescimento em diferentes áreas.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Para os piscianos, o novo ciclo lunar pode intensificar a sensibilidade e a intuição. Essa percepção mais apurada ajuda a identificar oportunidades que talvez passassem despercebidas em outros momentos.

É uma fase favorável para confiar na própria criatividade, desde que as decisões também sejam acompanhadas de planejamento.

