Lua abre um novo ciclo e coloca 4 signos diante de grandes oportunidades
Recomeços, decisões importantes e encontros inesperados estão entre as tendências apontadas para alguns signos com a chegada de um novo ciclo da Lua.
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A chegada de um novo ciclo da Lua costuma ser associada a momentos de renovação. Na astrologia, essa fase simboliza o encerramento de um período e o início de outro, favorecendo reflexões, novos planos e decisões que podem influenciar os próximos meses.
Embora todas as pessoas sejam impactadas pelas mudanças do céu, alguns signos tendem a sentir esse movimento de forma mais intensa.
Dependendo do mapa astral, o período pode estimular recomeços, fortalecer a confiança ou favorecer encontros e oportunidades que antes pareciam distantes.
Vale lembrar que as previsões astrológicas não determinam acontecimentos, mas apontam tendências e possibilidades de acordo com a interpretação dos movimentos dos astros.
Os 4 signos que podem encontrar grandes oportunidades com o novo ciclo da Lua
Câncer (21 de junho a 22 de julho)
Regido pela própria Lua, Câncer costuma perceber as mudanças de ciclo de forma mais intensa. Este período favorece recomeços, reorganização da vida pessoal e decisões importantes que estavam sendo adiadas.
Também pode ser um bom momento para investir em projetos que façam sentido emocionalmente e tragam mais segurança para o futuro.
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Áries (21 de março a 19 de abril)
A energia do novo ciclo estimula a iniciativa característica dos arianos.
O momento pode favorecer atitudes mais corajosas diante de oportunidades que surgem de maneira inesperada, seja no trabalho, em novos projetos ou em objetivos pessoais. Agir com planejamento tende a trazer resultados mais consistentes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
Os relacionamentos ganham destaque para os librianos. Parcerias, contatos profissionais e conversas importantes podem abrir portas nos próximos meses.
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O período também favorece escolhas equilibradas e decisões tomadas com mais clareza, ampliando as chances de crescimento em diferentes áreas.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Para os piscianos, o novo ciclo lunar pode intensificar a sensibilidade e a intuição. Essa percepção mais apurada ajuda a identificar oportunidades que talvez passassem despercebidas em outros momentos.
É uma fase favorável para confiar na própria criatividade, desde que as decisões também sejam acompanhadas de planejamento.