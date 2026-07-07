3 signos vão reescrever suas trajetórias na segunda quinzena de julho

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Alinhamento revolucionário entre Sol em Leão, Marte e Urano traz demissões abençoadas, viradas de carreira e poder para três signos; veja.

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Se você passou a primeira metade do ano sentindo que estava apenas seguindo o roteiro escrito por outras pessoas, pelas circunstâncias ou pelas obrigações, o universo preparou o momento da virada. A partir do dia 16 de julho de 2026, as páginas em branco do seu destino serão entregues de volta às suas mãos.

OS SIGNOS MAIS SORTUDOS DE 2026

A segunda quinzena do mês traz uma das configurações astrológicas mais libertadoras do ano. O Sol em Leão se alinha de forma precisa a Urano, o planeta das revoluções, enquanto Marte injeta uma dose maciça de coragem no céu.

Na astrologia de transformação, esse movimento representa o momento exato em que a estagnação é quebrada por um choque de atitude. Para três signos do zodíaco, a segunda quinzena de julho será o ponto de partida para reescrever completamente suas trajetórias.

Descubra se a sua vida está prestes a ganhar um novo e poderoso capítulo:

1. Touro: a libertação profissional e o início do próprio império



O taurino costuma aceitar situações desconfortáveis por medo de perder a estabilidade. No entanto, a energia de Urano no seu signo atingirá o ponto máximo nesta quinzena, agindo como um detonador de velhas amarras.

A nova trajetória: Você vai cansar de esperar pelo reconhecimento alheio. Entre os dias 16 e 31, uma onda de coragem vai fazer você tomar uma decisão radical: pode ser o pedido de demissão de um emprego que sufocava seu talento, o início de um negócio próprio ou uma transição de carreira ousada.

Você vai reescrever a sua história financeira assumindo o controle total dos seus ganhos e mostrando ao mercado o seu verdadeiro valor.

2. Leão: a virada de identidade e o protagonismo absoluto



Com o Sol brilhando no seu signo, você já sente a energia da renovação, mas a segunda quinzena vai exigir que você mude a forma como se apresenta ao mundo. O universo vai quebrar a casca do seu antigo "eu".

A nova trajetória: Um evento marcante ou uma proposta inesperada vai te forçar a deixar o passado para trás. Você vai reescrever a sua trajetória eliminando relações tóxicas, parcerias de fachada ou projetos que minavam a sua energia.

O foco se volta totalmente para as suas ambições reais. Prepare-se para assumir cargos de liderança máxima, mudar de cidade ou dar uma guinada estética e de postura que vai consolidar você como a sua versão mais poderosa e autêntica.

3. Escorpião: o fechamento de cicatrizes e a arrancada rumo ao topo



Você vinha carregando o peso de pendências emocionais, familiares ou burocráticas que pareciam travar a sua evolução. O céu da segunda quinzena chega para passar uma régua definitiva em tudo o que te puxava para baixo.

A nova trajetória: A sua fênix interior vai despertar. Uma resposta oficial, um acordo judicial ou uma conversa definitiva vai zerar o seu passado.

Com os caminhos limpos, você vai direcionar a sua intensidade para a sua expansão material. O que antes era uma rotina de sobrevivência e gestão de crises vai se transformar em uma trajetória de conquistas rápidas, contratos lucrativos e paz de espírito. O controle da sua vida volta a ser seu.